Nga bắt đầu giai đoạn mới chống dịch Covid-19

Hôm qua (1/4), tại Nga, đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng từ cấp cao nhất có sự chủ trì của Tổng thống V.Putin đến các ban, ngành liên quan để tiếp tục đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại nước này.

Tổng thống V.Putin ký luật về trao quyền cho Chính phủ áp đặt chế độ của tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 trên toàn lãnh thổ LB Nga, hoặc một phần. (Nguồn Tass)

Tại cuộc họp của Đoàn chủ tịch Hội đồng điều phối thuộc Chính phủ Nga về chống lây lan dịch Covid-19, hàng loạt các quyết định đã được đưa ra và có hiệu lực từ ngày 1/4.

Cụ thể, Bộ Y tế, Cơ quan Y-Sinh Liên bang (FMBA) và Bộ Quốc phòng cùng với chính quyền Moscow, Tập đoàn Đường sắt Nga và các chính quyền khu vực sẽ phải đánh giá các tổ chức y tế liên bang và tư nhân và gửi đề xuất tái cấu trúc cho việc tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-Cov-2.

Danh sách các tổ chức phải tái cấu trúc nên chỉ ra các tòa nhà phù hợp, các đơn nguyên, số giường, việc cung cấp thiết bị y tế, nhân sự và thuốc men. Một lịch trình cũng cần được xây dựng để chuyển các tổ chức này sang tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm bệnh dựa trên sự gia tăng tỷ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân.

Trước đó, Đoàn chủ tịch Hội đồng điều phối thuộc Chính phủ Nga về chống lây lan dịch Covid-19 đã chỉ đạo Bộ Truyền thông đảm bảo từ ngày 1/04 cung cấp cho Quỹ Bảo hiểm xã hội của Liên bang Nga và Chính quyền Moscow thông tin về các công dân tự cách ly của Liên bang Nga về từ các quốc gia có tình trạng dịch tễ học bất lợi hoặc các quốc gia có các trường hợp mới nhiễm virus SARS-Cov-2. Thông tin này sẽ được sử dụng để cấp giấy chứng nhận không có khả năng lao động ở dạng điện tử.

Bắt đầu từ ngày 1/04, Bộ Truyền thông và nhóm làm việc của Hội đồng Nhà nước Liên bang Nga về cuộc chiến chống Covid-19 cần được cung cấp thông tin về những công dân được chẩn đoán mắc bệnh này, cũng như những người đã tiếp xúc với họ và các công dân đang cách ly. Các nhà khai thác mạng cần cung cấp số điện thoại di động của những người này cho Bộ Truyền thông.

Cũng trong hôm qua, tại cuộc họp theo hình thức hội nghị truyền hình của Tổng thống V.Putin với các thành viên chính phủ, Phó thủ tướng Tachiana Golikova đã đưa ra đề xuất, kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội, xuất phát từ tình hình dịch tễ của từng khu vực cụ thể. Theo bà, rất quan trọng để các vùng khi đưa ra quyết định này, tìm được sự thỏa hiệp giữa các biện pháp hạn chế và sự phát triển kinh tế của từng vùng.

Người đứng đầu Cơ quan giám sát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova cũng đã đưa ra đề nghị kéo dài “tuần nghỉ” cho người dân. Theo bà, tuần không làm việc đã giúp giảm sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, giai đoạn tiếp theo, nhiệm vụ ưu tiên là giảm tiếp xúc giữa người với người.

Đặc biệt, trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các luật về các khoản tiền phạt lớn do vi phạm cách ly bởi những công dân khỏe mạnh; trả lương nghỉ ốm ít nhất bằng một mức lương tối thiểu mỗi tháng; về quyền của chính phủ để áp đặt chế độ của tình trạng khẩn cấp do đại dịch; phạt tù vì những tin tức giả mạo gây hậu quả nghiêm trọng và phạt tù lên đến bảy năm do vi phạm kiểm dịch; luật về việc đưa ra các khoản tiền phạt do tăng giá quá cao đối với thuốc và chi tiền cho cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 mà không sửa đổi ngân sách. Người đứng đầu nước Nga cũng đã ký sửa đổi Bộ luật về vi phạm hành chính với mức phạt lên tới 10 triệu rúp đối với các pháp nhân do tin tức giả về dịch bệnh. Ngoài ra, Tổng thống Putin giao nhiệm vụ xem xét về khả năng trả góp các khoản thuế, mà việc thanh toán sẽ bị hoãn lại.

Chính phủ Nga đang chuẩn bị gói thứ hai gồm 171 tỷ Rúp từ ngân sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế, các lĩnh vực riêng, các doanh nghiệp bị thiệt hại do đại dịch...

Tính đến ngày 1/4, tại Nga đã ghi nhận 2777 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, ở 75 khu vực, riêng ở Moscow là hơn 1.800 người; đã có 190 người được chữa khỏi, 24 người tử vong./.