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Nga bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn tại Kherson để triển khai chiến dịch nhân đạo

Thứ Ba, 20:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 thông báo quân đội nước này đã ngừng bắn tại khu vực Kherson từ 4 giờ sáng cùng ngày (giờ Moscow), nhằm chuẩn bị triển khai chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky.

 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lệnh ngừng bắn được thực hiện theo kế hoạch mà Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov công bố trước đó và đã nhận được sự đồng thuận của phía Ukraine.

Để chuẩn bị cho chiến dịch, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Dnipro của Nga đã tiến hành trinh sát công binh, rà phá bom mìn và vật liệu nổ trên các tuyến đường chính dẫn vào thành phố Oleshky. Theo phía Nga, trong một tuần qua, lực lượng công binh đã vô hiệu hóa hơn 300 thiết bị nổ và bẫy mìn.

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Thành phố Oleshky vắng bóng người ( Ảnh: TASS)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/10 (giờ Moscow) và cho biết, đến thời điểm phát biểu, phía Nga chưa ghi nhận thông tin về các trường hợp vi phạm. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đóng vai trò điều phối trong quá trình đạt được thỏa thuận ngừng bắn phục vụ hoạt động nhân đạo.

Theo Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova, mục tiêu chính của chiến dịch là đưa các đoàn xe chở lương thực, thuốc men và hàng thiết yếu vào thành phố, đồng thời tổ chức sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.

Trước đó, Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, hiện nay tại thành phố Oleshky chỉ còn hơn 1.000 người sinh sống, so với hơn 20.000 người trước đây. Thành phố gần như bị phong tỏa về giao thông, khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Ông Miroshnik cho biết, khoảng ba tuần trước, chính quyền địa phương đã đưa được khoảng 2 tấn lương thực vào Oleshky bằng xe đạp, xe đẩy và vận chuyển thủ công để phân phát cho những người dân gặp khó khăn nhất. Việc thực hiện lệnh ngừng bắn được kỳ vọng tạo điều kiện mở các tuyến đường an toàn, đưa hàng cứu trợ vào thành phố và sơ tán dân thường, góp phần cải thiện tình hình nhân đạo tại Oleshky.

Hương Trà/VOV-Moscow
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