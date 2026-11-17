Phát biểu ngày 16/11, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov bình luận về thông báo được các nhà lãnh đạo Tây Âu đưa ra tuần trước tại Dublin (Ireland), theo đó các bên đã thống nhất thành lập một nhóm đại diện chung tham gia tiến trình đàm phán Ukraine, sau nhiều tuần bất đồng và tranh luận về thành phần đại diện.

“Chỉ khi nhận được tín hiệu rõ ràng từ phía châu Âu về những gì họ thực sự mong muốn, cũng như những đề xuất cụ thể, có nội dung và mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, chúng tôi mới đặt vấn đề về sự tham gia của họ”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Trợ lý Tổng thống Yury Ushakov nêu điều kiện của Nga với châu Âu về đàm phán Ukraine. Ảnh: Reuters

Trợ lý Tổng thống Nga cho biết có thể sẽ diễn ra thêm một số vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ trước khi xem xét khả năng đưa đại diện châu Âu vào tiến trình này.

“Các cuộc đàm phán đã được nối lại tại Abu Dhabi và các bên nhất trí sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định”, ông Ushakov nói. Ông đồng thời cho biết một số ý kiến đã đề xuất mở rộng thành phần tham gia, song “điều này chưa được thống nhất với Nga”.

Hôm 13/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo đại diện các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) cùng 5 quốc gia gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần các nước châu Âu bất đồng về việc ai sẽ đại diện cho khu vực tại bàn đàm phán. Trong số những người muốn đảm nhận vai trò dẫn dắt có bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh, người thường xuyên đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Nga. Thay vì lựa chọn một đặc phái viên duy nhất, các nhà lãnh đạo châu Âu cuối cùng quyết định thành lập phái đoàn gồm đại diện nhiều quốc gia.

Những bất đồng trong nội bộ châu Âu bộc lộ rõ sau cuộc điện đàm hiếm hoi ngày 27/10 giữa Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng cuộc điện đàm không được phối hợp với các đối tác châu Âu. Trong khi đó, ông Stubb và ông Store khẳng định đã tham vấn Ukraine và chỉ trao đổi với tư cách đại diện cho chính phủ hai nước, chứ không phải thay mặt toàn bộ châu Âu.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, phần lớn lãnh đạo Tây Âu tránh tiếp xúc trực tiếp với Moscow, đồng thời thúc đẩy các biện pháp cô lập Nga về ngoại giao. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các nước châu Âu đã gia tăng nỗ lực nhằm có được vị trí tại bàn đàm phán, trong bối cảnh Moscow và Washington đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao.

Nga nhiều lần đặt câu hỏi về vai trò và tính nhất quán trong lập trường của châu Âu, cho rằng việc các nước này tiếp tục cung cấp vũ khí, tài chính cho Ukraine, đồng thời đề cập mục tiêu giáng thất bại chiến lược cho Nga, khiến họ khó có thể đóng vai trò trung gian trong tiến trình hòa bình.

Điện Kremlin cũng bác bỏ lời kêu gọi của Brussels về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng động thái này chỉ giúp Kiev có thêm thời gian củng cố và tái tổ chức lực lượng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14/11 chỉ trích những thông điệp mà ông cho là thiếu nhất quán từ phía châu Âu: một mặt nói về hòa bình, mặt khác lại lên kế hoạch triển khai binh sĩ tới Ukraine, động thái mà Nga phản đối. Ông Peskov ví những tranh cãi giữa các nước châu Âu về việc lựa chọn đại diện đàm phán giống như “những con nhện trong một chiếc lọ”.