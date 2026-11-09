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Nga cảnh báo châu Âu về kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine

Thứ Hai, 06:11, 09/11/2026
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VOV.VN - Phản ứng trước kế hoạch diễn tập quân sự của 11 nước châu Âu nhằm chuẩn bị triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, Nga tuyên bố phản đối mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng.

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, phương Tây tiếp tục phớt lờ những quan ngại chính đáng của Nga về an ninh và đang đẩy tình hình theo chiều hướng leo thang. Theo bà Maria Zakharova, Anh và Pháp đang tìm cách duy trì đối đầu với Nga thông qua kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc triển khai lực lượng vũ trang nước ngoài tới Ukraine là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", dù trong khuôn khổ cái gọi là “Liên minh những nước sẵn sàng” hay bất kỳ liên minh nào khác. Bà Zakharova cảnh báo, các đơn vị quân đội nước ngoài hiện diện tại Ukraine sẽ bị Lực lượng Vũ trang Nga coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, đồng thời khẳng định Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

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 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: BNG Nga)

Theo truyền thông quốc tế, cuộc diễn tập mang tên “Liên minh” (Koalicja 26.2), dự kiến diễn ra từ ngày 9-22/11 tại Ba Lan, với sự tham gia của khoảng 2.800 quân nhân đến từ 11 quốc gia (Anh, Pháp, Bỉ, Estonia, Đức, Litva, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan). Nội dung diễn tập bao gồm các phương án điều động binh sĩ, vận chuyển trang thiết bị qua biên giới, thiết lập bộ chỉ huy thống nhất, bảo vệ lực lượng và bảo đảm hậu cần.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập bắt đầu ngay trước thời điểm tham vấn ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột dự kiến được nối lại tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất). Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, việc tổ chức diễn tập vào thời điểm này càng cho thấy các nước châu Âu không nên có mặt tại bàn đàm phán.

Hương Trà/VOV-Moscow
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