Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nhất sau khi Mỹ gửi ATACMS cho Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 18/10 cho biết, việc Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS tới Ukraine là một sai lầm lớn và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

“Hậu quả của quyết định này, vốn được cố tình giữ kín với công chúng, sẽ có tính chất nghiêm trọng nhất”, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chia sẻ trên Telegram.

Hệ thống tên lửa ATACMS. Ảnh: Lục quân Mỹ

Sau khi truyền thông phương Tây đưa tin Mỹ đã bí mật cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATACMS cho Ukraine trong những ngày gần đây, Nhà Trắng ngày 17/10 xác nhận đã gửi cho Kiev tên lửa ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 165km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/10 cũng xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp trong cuộc xung đột với Nga. Quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga ở miền Đông Ukraine. Ukraine tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các sân bay trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Berdiansk và Lugansk.

“ATACMS đã thể hiện được năng lực và độ chính xác. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Mỹ”, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp hệ thống ATACMS và cam kết không sử dụng trong lãnh thổ Nga. Kiev cho biết loại vũ khí này sẽ làm thay đổi diễn biến cuộc xung đột đã kéo dài 20 tháng.

Các quan chức cấp cao Ukraine cho rằng, tên lửa ATACMS sẽ cho phép quân đội nước này phá vỡ tuyến tiếp tế, tập kích căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt tại các khu vực Nga đang kiểm soát mà trước đây họ không thể đánh trúng.

Vẫn chưa rõ hệ thống ATACMS sẽ đem lại lợi thế như thế nào cho Ukraine, nhưng Kiev cho rằng tên lửa tầm xa này sẽ buộc Nga phải di chuyển các vũ khí quan trọng ra xa tiền tuyến.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, việc Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS và xe tăng Abrams cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.