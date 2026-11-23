Ngày 23/11, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow liên quan đến thông báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các lực lượng Ukraine đã đánh chìm tàu ​​hộ tống Merkury của Nga ngoài khơi bờ biển Libya, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đã ghi nhận tuyên bố này.

"Bộ Quốc phòng đang xử lý vấn đề và thông tin sẽ được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng nếu thấy phù hợp", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Ông Peskov cho biết thêm rằng Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công.

"Các quân nhân của chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các đòn tấn công toàn diện, quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine mỗi ngày. Cách thức này gây ra những hậu quả rất đau đớn cho chính quyền Kiev", ông Peskov nói, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục lộ trình này, phù hợp với những tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết các thiết bị không người lái hải quân của Ukraine đã đánh chìm tàu ​​Merkury, tấn công một tàu chở hàng, đồng thời phá hủy một trực thăng quân sự.

Trước đó, có thông tin cho rằng tàu hộ tống này đã bị tấn công bởi một thiết bị không người lái trên biển khi đang neo đậu tại cảng Benghazi, miền đông Libya.

Chính quyền địa phương cho biết vụ tấn công đã gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn, làm con tàu hư hại nghiêm trọng và khiến ít nhất 10 thành viên thủy thủ đoàn người Nga và Libya bị thương.

Chính quyền miền đông Libya cho biết con tàu đã dừng lại để tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm trên đường trở về Nga, đồng thời cho biết thêm rằng một cuộc điều tra chung với Moscow đã được triển khai.

Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm 21/11, Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết tàu hàng Sparta II của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở phía tây đảo Suursaari, trên vùng biển quốc tế ở phía đông vịnh Phần Lan.

Theo Lực lượng Biên phòng Phần Lan, 16 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán khỏi tàu và được chuyển sang một tàu khác của Nga. Phần Lan dẫn đầu hoạt động cứu hộ do con tàu trôi dạt vào vùng biển nước này. Phía Phần Lan nhận định Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công, song Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm.