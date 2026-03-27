Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát đường ống Nord Stream

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Pháp mới đây, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Mỹ đang theo đuổi mục tiêu chi phối thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có việc tìm cách tiếp quản hệ thống đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic.

Ông Lavrov không đưa ra bằng chứng cụ thể cho nhận định này, song đặt nó trong bối cảnh rộng hơn, khi Washington bị cáo buộc gia tăng ảnh hưởng tại các khu vực giàu tài nguyên như Venezuela hay Iran.

Hệ thống Nord Stream, đường ống dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu, đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi các vụ nổ dưới đáy biển vào tháng 9/2022, khiến dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Cả Nga và phương Tây đều coi đây là hành vi phá hoại. Các nhà điều tra đã mất nhiều năm để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc và năm ngoái, một người đàn ông Ukraine đã bị bắt ở Ý với cáo buộc điều phối các cuộc tấn công.

Những phát biểu của ông Lavrov xuất hiện trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị về năng lượng ngày càng gay gắt, đặc biệt khi châu Âu phải tìm nguồn cung thay thế sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Đáng chú ý, báo chí phương Tây từng đưa tin một nhà đầu tư Mỹ bày tỏ quan tâm đến việc mua lại một phần đường ống Nord Stream 2 – tuyến chưa từng đi vào hoạt động nhưng vẫn còn một nhánh nguyên vẹn.