Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát đường ống Nord Stream

Thứ Sáu, 16:51, 27/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ đang tìm cách kiểm soát hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream, trong bối cảnh tranh cãi về vụ phá hoại năm 2022 vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Pháp mới đây, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Mỹ đang theo đuổi mục tiêu chi phối thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó có việc tìm cách tiếp quản hệ thống đường ống Nord Stream dưới Biển Baltic.

nga cao buoc my muon kiem soat duong ong nord stream hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ông Lavrov không đưa ra bằng chứng cụ thể cho nhận định này, song đặt nó trong bối cảnh rộng hơn, khi Washington bị cáo buộc gia tăng ảnh hưởng tại các khu vực giàu tài nguyên như Venezuela hay Iran.

Hệ thống Nord Stream, đường ống dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang châu Âu,  đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi các vụ nổ dưới đáy biển vào tháng 9/2022, khiến dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Cả Nga và phương Tây đều coi đây là hành vi phá hoại. Các nhà điều tra đã mất nhiều năm để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc và năm ngoái, một người đàn ông Ukraine đã bị bắt ở Ý với cáo buộc điều phối các cuộc tấn công.

Những phát biểu của ông Lavrov xuất hiện trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị về năng lượng ngày càng gay gắt, đặc biệt khi châu Âu phải tìm nguồn cung thay thế sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Đáng chú ý, báo chí phương Tây từng đưa tin một nhà đầu tư Mỹ bày tỏ quan tâm đến việc mua lại một phần đường ống Nord Stream 2 – tuyến chưa từng đi vào hoạt động nhưng vẫn còn một nhánh nguyên vẹn.

Giang Bùi/VOV.VN
Nga tăng cường biện pháp bảo vệ tàu thương mại, cho phép hộ tống vũ trang
VOV.VN - Tại cuộc họp của Hội đồng Hàng hải Nga, Nga đã thông qua các biện pháp bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ tàu mang cờ Nga hoặc xuất phát từ các cảng Nga trong bối cảnh rủi ro an ninh hàng hải gia tăng.

Ukraine tử thủ giữ "Vành đai pháo đài" giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga
Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran
