Bà Maria Zakharova nhận định cuộc khủng hoảng trong EU đang ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, thay vì tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết của người dân, các quan chức EU lại dành sự quan tâm cho việc tài trợ cho chính quyền Ukraine và duy trì cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)

Theo bà, các lĩnh vực thiết yếu như chính sách xã hội, y tế, giáo dục và khoa học dường như không được EU coi trọng bằng việc tiếp tục hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 26-27/11. Một trong những nội dung quan trọng được các nhà lãnh đạo thảo luận là ngân sách dài hạn của khối giai đoạn 2028-2034, với tổng quy mô gần 2.000 tỷ euro. Kế hoạch ngân sách này đang vấp phải những bất đồng giữa các nước thành viên về phân bổ chi tiêu, trong đó có khoản hỗ trợ dành cho Ukraine.

Theo đề xuất ngân sách dài hạn giai đoạn 2028–2034 do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa công bố ngày 21/11/2026, quy mô dự thảo ngân sách bảy năm tới được điều chỉnh giảm khoảng 204 tỷ euro so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), nhưng khoản dự phòng dành cho Ukraine vẫn được giữ nguyên.