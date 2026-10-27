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Nga chuẩn bị thử nghiệm Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus

Thứ Ba, 06:10, 27/10/2026
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VOV.VN - Nga dự kiến thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus trong những tuần tới, mở đường cho kế hoạch phát triển mạng Internet vệ tinh băng rộng và mở rộng thị trường quốc tế.

Ngày 26/10, Nga thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp tại Belarus trong những tuần tới, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển hệ thống Internet vệ tinh thế hệ mới và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, Tổng Giám đốc tập đoàn công nghệ Nga IKS, ông Alexey Shelobkov cho biết, công ty hàng không vũ trụ tư nhân Cục 1440, trực thuộc tập đoàn, sẽ phối hợp với nhà khai thác vệ tinh quốc gia Belarus Belintersat tiến hành các cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng vận hành của dịch vụ thông tin liên lạc vệ tinh trên lãnh thổ Belarus.

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Các vệ tinh của Nga đã sẵn sàng để kết nối internet. Nguồn Ria Novosti

Theo ông Shelobkov, hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp của Cục 1440 được thiết kế với mục tiêu phủ sóng toàn cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các thị trường quốc tế.

Trước đó, tháng 5/2026, Cục1440 và Belintersat đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển và triển khai dịch vụ liên lạc vệ tinh tại Belarus. Việc chuẩn bị thử nghiệm lần này là bước triển khai tiếp theo của thỏa thuận giữa hai bên.

Cục 1440 hiện đang phát triển hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp mang tên Rassvet, được xem là một trong những dự án trọng điểm của Nga nhằm xây dựng mạng Internet vệ tinh băng rộng thế hệ mới. Trong năm 2026, công ty đã đưa các vệ tinh đầu tiên của chòm vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo, đồng thời triển khai thử nghiệm kết nối tại một số khu vực vùng xa của Nga.

Theo kế hoạch, dịch vụ dự kiến bắt đầu khai thác thương mại trong năm 2027, hướng tới cung cấp Internet tốc độ cao cho những khu vực khó tiếp cận hạ tầng viễn thông mặt đất, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi phủ sóng ra toàn cầu.

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Minh Phượng/VOV-Moscow
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