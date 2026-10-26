Nga có thể hỗ trợ Iran giảm sự phụ thuộc vào các cảng biển phía Nam

Phát biểu được truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ngày 25/10, ông Hamid Ghanbari nhấn mạnh Nga có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho Iran, giảm sự phụ thuộc của nước này vào các cảng phía Nam và thúc đẩy thương mại trong bối cảnh các hạn chế về ngân hàng.

Nga có thể giúp Iran giảm phụ thuộc vào các cảng phía Nam. Ảnh minh họa: Reuters

Theo nhà ngoại giao Iran, hai nước có nhiều dư địa mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Hành lang vận tải Bắc - Nam và dự án đường sắt Rasht - Astara đang được triển khai sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy kết nối và giao thương song phương.

Ông Ghanbari cũng cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến tới Nga tham dự một diễn đàn về khí đốt.

Đánh giá về quan hệ đối ngoại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Nga và Trung Quốc là những đối tác chiến lược của Tehran cả về kinh tế lẫn chính trị.

Ông nhắc lại việc Trung Quốc nhiều lần bỏ phiếu ủng hộ Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời phản đối đề xuất của Mỹ liên quan đến việc kích hoạt cơ chế "khôi phục trừng phạt" - quy trình được thiết kế để khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran.

Iran sẽ không thay đổi lập trường dù Mỹ tiếp tục tấn công VOV.VN - Bất chấp chiến lược gây sức ép và đe dọa tấn công của Mỹ, giới chức Iran khẳng định nước này sẽ không thay đổi lập trường, kể cả trong trường hợp Washington khai chiến trở lại.



