Nga công bố chi tiết đòn tập kích tầm xa, hé lộ loạt mục tiêu trọng yếu ở Ukraine

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái "để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của chính quyền Kiev" nhằm vào lãnh thổ Nga. Moscow cho biết các đòn tấn công tập trung vào những mục tiêu quân sự tại thủ đô Kiev, vùng Kiev và các sân bay ở các tỉnh Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv và Kiev.

Nga phóng thử tên lửa Tsirkon. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại Kiev, các mục tiêu bao gồm nhà máy Abris PT, đơn vị sản xuất máy bay không người lái quân sự; Burevestnik, doanh nghiệp chế tạo thiết bị vô tuyến dùng cho UAV; Ukr Armo Tekh, cơ sở sản xuất xe bọc thép và đầu đạn tên lửa; xưởng đóng tàu Kuznia na Rybalskom, nơi được cho là tham gia chế tạo xuồng không người lái; cùng nhà máy Kvant, đơn vị sản xuất các bộ phận dẫn đường cho tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine.

Tại vùng Kiev, Nga tuyên bố đã tấn công nhà máy quốc phòng Vizar, cơ sở chuyên bảo dưỡng các hệ thống phòng không và máy bay không người lái tầm xa, cùng một kho nhiên liệu gần thành phố Vyshneve, nơi được cho là cung cấp xăng và dầu diesel cho quân đội Ukraine.

Trước đó, truyền thông Ukraine đăng tải nhiều video ghi lại các vụ nổ lớn kèm theo các vụ nổ thứ cấp, dấu hiệu thường xuất hiện khi kho đạn hoặc cơ sở quân sự bị tấn công. Một số đoạn video được cho là ghi lại hậu quả sau cuộc không kích nhằm vào nhà máy Vizar ở vùng Kiev.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột. Theo kraine, nhiều mục tiêu trên cả nước bị tấn công, trong đó có hàng chục tên lửa đạn đạo. Kiev cũng thừa nhận hệ thống phòng không gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn toàn bộ số tên lửa được phóng.

Diễn biến này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về gói hỗ trợ quân sự dài hạn dành cho Ukraine. Trong thời gian qua, Kiev liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường viện trợ, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn, đồng thời cho rằng việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Nga có thể tạo lợi thế trên chiến trường nếu tiếp tục nhận được nguồn hỗ trợ tài chính và quân sự quy mô lớn từ phương Tây.