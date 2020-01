Nga đề nghị nhóm họp các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung người Do Thái Auschwitz ở Jerusalem, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (23/1) đề nghị tiến hành cuộc gặp giữa lãnh đạo 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Theo lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm: Nga, Trung quốc, Mỹ, Pháp và Anh có thể tiến hành công việc chung về an ninh, bởi cần phải đoàn kết trước những đe dọa xuất hiện chủ nghĩa Sô vanh, phân biệt chủng tộc, thù hận, chống Do Thái và các biểu hiện khác.



Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, các nước cần dũng cảm không chỉ để nói thẳng về điều này, mà còn phải làm tất cả để bảo vệ thế giới; đồng thời khẳng định, các quốc gia sáng lập Liên Hợp Quốc cần phải làm gương.

Theo ý kiến Tổng thống Vladimir Putin, cần tiến hành cuộc gặp này ngay trong năm 2020, bởi năm nay kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh Thế giới thứ hai và thành lập Liên Hợp Quốc. Ông Putin nhấn mạnh rằng, lãnh đạo Nga sẵn sàng gặp gỡ lãnh đạo các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nơi họ cảm thấy thuận tiện.

Ngày 23/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Israel tham dự diễn đàn Thế giới tưởng nhớ các nạn nhân Holocaust. Tại Jerusalem, người đứng đầu nước Nga đã gặp Tổng thống Israel Reuven Rivlin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ngoài ra, ông đã tham gia lễ khánh thành tượng đài vinh danh chiến công của những người dân Leningrad trong những năm bị phong tỏa.

Ngày 27/1 hàng năm đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2 (1939 - 1945) - còn được gọi là thảm sát Holocaust./.