Từ hỗ trợ giải bài tập, tìm kiếm kiến thức đến soạn giáo án, AI ngày càng hiện diện trong trường học, thúc đẩy Nga xây dựng quy tắc sử dụng, đào tạo giáo viên và phát triển các công cụ riêng phục vụ giáo dục.

79% học sinh lớp 6–9 sử dụng AI, trong khi tỷ lệ này ở bậc trung học phổ thông lên tới gần 90% (Ảnh: Bộ Giáo dục Nga)

Mạng nơ-ron đi vào lớp học

Mạng nơ-ron nhân tạo (neural networks) đang ngày càng được sử dụng trong trường học Nga. Học sinh khai thác các công cụ như ChatGPT, DeepSeek, YandexGPT và GigaChat để tìm kiếm thông tin, giải thích kiến thức khó, làm bài tập, còn giáo viên sử dụng AI để xây dựng giáo án, thiết kế bài kiểm tra và chuẩn bị tài liệu giảng dạy.

Nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc gia Nga (HSE) công bố ngày 24/8/2026, thực hiện với hơn 600 học sinh lớp 6–11, cho thấy 79% học sinh lớp 6–9 sử dụng AI, trong khi tỷ lệ này ở bậc trung học phổ thông lên tới gần 90%. Trong đó, 69% dùng mạng nơ-ron để giải thích kiến thức khó, 67% tìm kiếm thông tin phục vụ bài học và 60% sử dụng để viết bài luận, báo cáo.

Tại Moskva, nền tảng Moscow Electronic School tích hợp dịch vụ Digital Teacher, sử dụng AI đánh giá kiến thức, xác định những nội dung học sinh chưa nắm vững và đề xuất bài tập bổ sung. SberEducation phát triển trợ lý giảng dạy dựa trên mạng nơ-ron GigaChat và công nghệ xử lý giọng nói SaluteSpeech, hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, thiết kế nhiệm vụ học tập và phân tích bản ghi hình tiết học. Trong khi đó, Yandex tích hợp trợ lý AI vào nền tảng Yandex Textbook, hỗ trợ học sinh làm bài tập và chuẩn bị cho các kỳ thi.

Những ứng dụng này cho thấy AI đang thay đổi cách tiếp cận kiến thức: học sinh không chỉ tìm kiếm câu trả lời mà còn có thể trao đổi, yêu cầu giải thích và tiếp cận nội dung theo nhu cầu cá nhân.

Nga xây dựng quy tắc sử dụng AI theo độ tuổi

Sự phổ biến của mạng nơ-ron đặt ra yêu cầu quản lý việc sử dụng công nghệ trong trường học. Ngày 26/9/2026, Bộ Giáo dục Nga công bố hướng dẫn sử dụng AI trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phân định phạm vi ứng dụng đối với từng nhóm học sinh.

Theo đó, học sinh lớp 1–4 không tự sử dụng AI. Học sinh lớp 5–9 được sử dụng khi có sự cho phép của giáo viên, chủ yếu để tìm kiếm thông tin, giải thích khái niệm, trực quan hóa kiến thức và kiểm tra giả thuyết. Với học sinh lớp 10–11, phạm vi sử dụng được mở rộng sang hoạt động dự án, nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo. Tuy nhiên, AI không được thay thế học sinh trong các bài kiểm tra, đánh giá năng lực cá nhân. Các em cũng không được nhận sản phẩm hoàn toàn do AI tạo ra là thành quả học tập của mình.

Giáo viên có thể sử dụng công nghệ để soạn giáo án, thiết kế đề kiểm tra, tài liệu và phân tích kết quả học tập. Dù vậy, nội dung do AI tạo ra phải được kiểm chứng về độ chính xác, tính phù hợp với chương trình và lứa tuổi. Bộ Giáo dục Nga cũng lưu ý việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, không tùy tiện đưa thông tin học sinh lên các dịch vụ AI công cộng.

Đào tạo giáo viên và phát triển AI riêng

Nga bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI cho 250.000 giáo viên trong năm 2026. Chương trình tập trung vào sử dụng công nghệ để chuẩn bị bài giảng, thiết kế bài tập, xây dựng tài liệu và cá nhân hóa hoạt động học tập.

Ngày 11/11/2026, Bộ trưởng Giáo dục Sergey Kravtsov khởi động chương trình thí điểm khóa học ngoại khóa "Trí tuệ nhân tạo và An toàn thông tin" tại hơn 1.000 trường thuộc 83 chủ thể liên bang của Nga. Học sinh được tìm hiểu nguyên lý hoạt động của AI, cách nhận diện thông tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng Internet an toàn. Theo kế hoạch, từ ngày 1/9/2027, chương trình sẽ được triển khai trên toàn quốc, dành cho học sinh lớp 5–11.

Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergey Kravtsov (Ảnh: Bộ Giáo dục Nga)

Đáng chú ý, Nga đang phát triển mạng nơ-ron chuyên biệt phục vụ giáo dục. Theo Bộ trưởng Kravtsov, Bộ Giáo dục phối hợp với tập đoàn Sber và các doanh nghiệp công nghệ trong nước xây dựng hệ thống có khả năng cung cấp thông tin đã được kiểm chứng, hỗ trợ giáo viên và học sinh, nhất là những em gặp khó khăn trong học tập hoặc phải học tại nhà. Hệ thống dự kiến được giới thiệu trước khi kết thúc năm học 2026–2027 và trải qua giai đoạn thử nghiệm. Ngày 15/11, Bộ Giáo dục Nga và tập đoàn Sber tiếp tục tổ chức phiên làm việc với hơn 100 giáo viên, chuyên gia từ 20 vùng để thử nghiệm công cụ AI, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác phát triển mô hình AI dành cho giáo dục phổ thông.

Những động thái này cho thấy Nga không chỉ khuyến khích sử dụng công cụ AI hiện có mà còn hướng tới xây dựng hệ thống riêng, đáp ứng yêu cầu về chương trình học, độ chính xác và an toàn thông tin.

Lo ngại học sinh phụ thuộc vào AI

Bên cạnh lợi ích, việc mạng nơ-ron phổ biến cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng tư duy độc lập của học sinh. Theo nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc gia Nga, khoảng một phần tư học sinh không kiểm tra lại thông tin do AI cung cấp, không phân tích logic lời giải hoặc đối chiếu nguồn trích dẫn. Một khảo sát khác cho thấy chỉ 21% người tham gia đạt mức cao trong nhận diện văn bản do AI tạo ra.

Vấn đề còn nằm ở năng lực quản lý. Khảo sát của Đại học Kinh tế Quốc gia Nga với hơn 3.500 người làm việc trong lĩnh vực giáo dục tại 85 vùng của Nga cho thấy 55% chưa biết về quy tắc sử dụng AI tại cơ sở giáo dục của mình. Điều này phản ánh khoảng cách giữa tốc độ phổ biến công nghệ và khả năng hướng dẫn, kiểm soát việc sử dụng giữa các vùng.

Việc đưa AI vào trường học vì thế không đơn thuần là trang bị công nghệ. Thách thức lớn hơn là giúp học sinh biết sử dụng, kiểm chứng và đánh giá kết quả do AI tạo ra, đồng thời duy trì khả năng tự học, tư duy độc lập và sáng tạo. Nga đang tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ hỗ trợ giáo dục có kiểm soát, trong đó công nghệ phát huy vai trò nhưng không thay thế con người.