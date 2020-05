Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Nga, bà Melita Vujnovich cho biết, Nga đã có đóng góp to lớn trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19. Cho đến nay, 8 loại vaccine tiềm năng được phát triển bởi các viện nghiên cứu khác nhau của Nga, đã được đăng ký với WHO. Văn phòng WHO tại Liên bang Nga đã sẵn sàng làm việc trực tiếp với các nhà khoa học.

Nga giới thiệu 8 loại vaccine tiềm năng ngừa Covid-19 cho WHO (Ảnh: Tass).

Theo bà Melita Vujnovich, có 4 loại vaccine chính được thử nghiệm gồm: vaccine nghiên cứu trên cơ sở các phiên bản sửa đổi của virus, trên cơ sở protein, trên cơ sở axit nucleic và vaccine vector. Hiện, có 124 vaccine tiềm năng đã được các cơ sở nghiên cứu thông báo cho WHO, đáp ứng các tiêu chí của Tổ chức này. Trong đó có 10 loại đang trong giai đoạn đánh giá lâm sàng và 114 loại ở giai đoạn tiền lâm sàng.

Nga đã phân bổ 3,1 tỷ rúp (khoảng 43 triệu USD) từ ngân sách liên bang cho việc phát triển các hệ thống xét nghiệm và vaccine.Nga đang phát triển 47 loại vaccine khác nhau, trong đó có vaccine có triển vọng cao, đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến, vaccine có thể xuất hiện trong cuối tháng 7 và sẽ triển khai tiêm cho người dân vào tháng 8 và mất khoảng 6 - 9 tháng để kết thúc quá trình tiêm chủng toàn quốc./.