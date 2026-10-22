Nga hé lộ địa điểm đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine

“Hiện tại, chúng tôi đang đề cập đến Abu Dhabi khi xem xét tổ chức cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine”, ông Peskov nói khi được hỏi liệu thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán ba bên hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Khi được hỏi liệu phái đoàn đàm phán Nga có đang chuẩn bị các văn bản hoặc đề xuất bằng văn bản hay không, ông Peskov đáp: “Các bạn đang đi quá xa rồi”.

Thông tin về Abu Dhabi được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine đang được thúc đẩy. Tuy nhiên, việc địa điểm tổ chức đàm phán được đưa ra xem xét chưa đồng nghĩa với việc các bên đã thống nhất về thời gian, thành phần tham dự hay nội dung thảo luận.

Phản hồi của ông Peskov cũng cho thấy Điện Kremlin chưa công bố cụ thể về công tác chuẩn bị của phái đoàn Nga, bao gồm khả năng xây dựng các văn bản hoặc đề xuất phục vụ đàm phán. Những thông tin tiếp theo từ Moscow, Washington và Kiev sẽ giúp làm rõ triển vọng tổ chức cuộc gặp ba bên cũng như khả năng đạt tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.