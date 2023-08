Nga hồi đáp thông điệp của Mỹ về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: “Người Mỹ không cần cung cấp an ninh bởi an ninh đã được đảm bảo như một phần của thỏa thuận ngũ cốc. Nếu phía Mỹ muốn đóng góp cho thỏa thuận, họ hãy giúp thực hiện phần thỏa thuận ngũ cốc cho Nga. Đừng chỉ hứa hẹn rằng họ sẽ suy nghĩ về điều đó, mà hãy thực hiện nó. Ngay sau khi cam kết được thực hiện, thỏa thuận sẽ ngay lập tức được gia hạn. Điều đó đã được giới chức Nga, bao gồm cả Tổng thông Putin nói nhiều lần”.

Ảnh minh họa: Reuters

Thông điệp trên của Người phát ngôn điện Kremlin được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an về an ninh lương thực diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc đã gửi một thông điệp tới Nga. Cụ thể, thông điệp nói rằng, Mỹ sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Nga có thể tự do xuất khẩu lương thực trong trường hợp thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen được khôi phục lại.

“Nếu Nga quay trở lại thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo tất cả các bên, bao gồm cả Nga có thể xuất khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm một cách tự do và an toàn. Chúng tôi muốn thấy thực phẩm đầy đủ trên thị trường thế giới. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ mức giá thấp hơn”.

Tháng trước, Nga đã từ chối gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, cáo buộc phương Tây không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Một trong các yêu cầu mà Nga đưa ra trong các cuộc đàm phán về tương lai của Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đó là các nước phương Tây phải tạo điều kiện cho Nga tiếp cận với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Nga cũng nhắc lại rằng triển vọng của thỏa thuận phụ thuộc vào việc phương Tây dỡ bỏ các rào cản trong việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này.

Bất chấp những yêu cầu mà Nga đưa ra, các nước phương Tây hoặc làm ngơ hoặc chỉ thực hiện tạm thời các nghĩa vụ đối với Nga theo thỏa thuận. Cụ thể như hồi tháng 4 vừa qua, Mỹ đã cho phép ngân hàng JPMorgan của Mỹ thực hiện các khoản thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp Nga. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này không thay thế cho việc tái kết nối ngân hàng này với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Nga là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa mì. Cùng với Ukraine, Nga là một trong những nước sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới. Hai nước chiếm thị phần lớn trên thị trường lúa mì, đại mạch, ngô, cải dầu, hạt hướng dương và dầu hướng dương của thế giới. Nga cũng có vai trò quan trọng ở thị trường phân bón thế giới. Việc Nga rút khỏi thỏa thuận đã khiến giá lương thực ngay lập tức bị đẩy lên cao.

Theo một báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, chỉ số giá lương thực toàn cầu đã quay đầu tăng trong tháng 7 sau 2 năm ở mức thấp, trong bối cảnh giá dầu thực vật tăng do căng thẳng liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine và những quan ngại về sản xuất lương thực toàn cầu.