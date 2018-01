Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 4/1 nhấn mạnh, Nga xem việc Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn bàn về tình hình Iran là một động thái “gây hại và không mang tính xây dựng”.

Ông Ryabkov khẳng định, các vấn đề nội bộ của Iran không liên quan gì đến vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn là "duy trì hoà bình và an ninh quốc tế". Cũng theo vị quan chức này, Nga hối thúc Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: UN)

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 2/1 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để bàn về tình hình Iran.

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu nổ ra ở Mashhad - thành phố lớn thứ 2 của nước này hôm 30/12 vừa qua trước khi lan rộng ra các thành phố khác. Một trong những yêu sách của những người biểu tình là cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ hy vọng tình trạng hỗn loạn ở nước này sẽ chấm dứt trong vòng một vài ngày tới. Nhà lãnh đạo Iran thể hiện sẵn sàng thực hiện các biện pháp để kiểm soát tình hình./.

Biểu tình Iran: Nấc thang mới trong quan hệ căng thẳng với Mỹ VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/1 tuyên bố làn sóng bất ổn tại nước này trong vài ngày qua đã kết thúc.