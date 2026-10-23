Nga huy động tiêm kích MiG-35 đánh chặn UAV Ukraine?

Theo trang tin quân sự Defense Express của Ukraine, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang sử dụng các tiêm kích MiG-35 để đối phó với những cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Đáng chú ý, MiG-35 là một trong những dòng tiêm kích có số lượng ít nhất trong biên chế quân đội Nga. Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hiện sở hữu khoảng 86 tiêm kích MiG-29 thuộc nhiều biến thể khác nhau, trong khi số lượng MiG-35 chỉ có 6 chiếc, gồm 4 máy bay một chỗ ngồi và 2 máy bay hai chỗ ngồi.

Dù có số lượng rất hạn chế, những tiêm kích MiG-35 này được cho là đang được Nga huy động ngày càng nhiều để đánh chặn UAV tấn công tầm xa của Ukraine.

Tiêm kích MiG-35 của Nga. Ảnh: UAC

Nga chỉ có 6 tiêm kích MiG-35

Thông tin về việc Nga triển khai MiG-35 xuất phát một phần từ cộng đồng tình báo nguồn mở (OSINT) chuyên về hàng không Soniashnyk. Nhóm này đã công bố hình ảnh được cho là do một phi công Nga chụp từ bên trong buồng lái MiG-35 khi tham gia nhiệm vụ đánh chặn UAV Ukraine.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận độc lập về hoàn cảnh bức ảnh cũng như mức độ tham gia thực tế của MiG-35 trong các hoạt động đánh chặn.

Theo Defense Express, tình trạng sẵn sàng chiến đấu của phi đội MiG-29 đông đảo hơn trong biên chế Nga vẫn chưa được xác định rõ. Hiện không có số liệu công khai đáng tin cậy về số lượng MiG-29 còn khả năng hoạt động và có thể được điều động thực hiện nhiệm vụ phòng không trên lãnh thổ Nga. Điều này khiến thông tin Nga huy động MiG-35 càng thu hút sự chú ý, bởi đây là dòng máy bay chiến đấu có số lượng đặc biệt hạn chế.

Cả 6 chiếc MiG-35 hiện có đều thuộc một lô sản xuất thử nghiệm, được Nga chế tạo trong vòng 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2023. Nga từng tuyên bố sử dụng MiG-35 trong các hoạt động chiến đấu tại Ukraine từ năm 2023, vào thời điểm nhà sản xuất đang tìm cách giành thêm đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, những đơn hàng quy mô lớn đã không trở thành hiện thực, khiến MiG-35 không được sản xuất với số lượng đủ lớn để trở thành một lực lượng đáng kể trong đội hình không quân chiến thuật của Nga.

MiG-35 là phiên bản phát triển nâng cao từ dòng tiêm kích MiG-29. Theo thông số do Nga công bố, loại máy bay này có tầm bay tăng khoảng 50% so với các biến thể MiG-29 đời trước, đồng thời có khả năng mang tối đa 6.500 kg vũ khí trên 9 điểm treo.

Tiêm kích đa nhiệm được huy động săn UAV

MiG-35 được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ tác chiến trên không, đánh chặn mục tiêu bay đến tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Trong cấu hình không chiến, máy bay có thể sử dụng các loại tên lửa không đối không R-73, R-27 và R-77, cho phép đối phó với nhiều loại mục tiêu trên không.

Khi thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất, MiG-35 có thể mang các loại tên lửa không đối đất Kh-29, Kh-31 và Kh-38.

Các tài liệu quảng bá của Nga từng giới thiệu MiG-35 như một phương án có chi phí thấp hơn so với tiêm kích đa nhiệm F-16 Block 70/72 của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh hiệu quả tác chiến so với mức đầu tư. Tuy nhiên, Defense Express nhận định những so sánh về hiệu quả và chi phí này chưa được chứng minh bằng các bằng chứng thực tế đủ sức thuyết phục. Thay vì những tuyên bố về tính năng, vấn đề đáng chú ý hiện nay là cách Nga sử dụng số lượng MiG-35 ít ỏi mà nước này đang sở hữu.

Sức ép đối với phòng không Nga

Trong thời gian qua, Ukraine liên tục sử dụng UAV tầm xa tấn công các mục tiêu nằm sâu hàng trăm km trong lãnh thổ Nga, bao gồm cơ sở quân sự, nhà máy lọc dầu, trung tâm dữ liệu, sân bay và nhiều công trình có tầm quan trọng chiến lược khác. Các cuộc tấn công này buộc Moscow phải huy động ngày càng nhiều loại phương tiện và khí tài để bảo vệ những mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ, bên cạnh các nhiệm vụ quân sự tại chiến trường Ukraine.

Việc MiG-35 được cho là tham gia đánh chặn UAV cho thấy nhiệm vụ phòng không nội địa có thể đang đặt thêm sức ép lên lực lượng không quân Nga, đến mức nước này phải sử dụng cả những dòng tiêm kích có số lượng rất hạn chế.

Với chỉ 6 chiếc MiG-35 trong biên chế, việc điều động những máy bay này đánh chặn UAV đồng nghĩa Nga phải phân bổ một phần nguồn lực tác chiến tương đối khan hiếm cho nhiệm vụ bảo vệ các khu vực hậu phương, thay vì triển khai vào những nhiệm vụ khác.

Trước đó, cũng xuất hiện thông tin Nga đang tìm cách ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) do ngân hàng lớn nhất nước này phát triển để hỗ trợ thiết kế các dòng máy bay trong tương lai, có thể bao gồm cả tiêm kích.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận những phần mềm kỹ thuật từng được ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Nga sử dụng.