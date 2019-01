Nga: Israel phải dừng ngay các cuộc tấn công ở Syria

PC_Article_AfterShare_1

Trong một cuộc họp báo ngày 23/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhấn mạnh với các phóng viên rằng "hành động tấn công có chủ đích vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền - ở đây là Syria - cần phải chấm dứt".

Hệ thống phòng thủ Syria đáp trả các tên lửa của Israel tại Damascus ngày 21/1. Ảnh: AFP

Trong diễn biến mới đây, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran ở phía nam Syria sau khi lực lượng Israel được cho là đã đánh chặn một tên lửa đất đối đất được phóng từ khu vực Cao nguyên Golan.

"Theo quan điểm của chúng tôi, việc làm gia tăng không khí thù địch trong khu vực không phải là lợi ích quốc gia lâu dài của bất kỳ đất nước Trung Đông nào, dĩ nhiên là bao gồm cả Israel. Chúng tôi không ủng hộ Syria để đất nước này biến thành một đấu trường chính trị, nơi các bên thực hiện những toan tính địa chính trị của mình. Chúng tôi yêu cầu các bên cần phải suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra đối với việc gây ra một vòng xoáy hỗn loạn mới ở Trung Đông", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova nhận định.

Israel từng duy trì mức độ tham gia vừa phải trong các chiến dịch ở Syria nhưng gần đây quốc gia này đang ngày càng công khai về các cuộc tấn công của mình. Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã tiến hành "hàng trăm" cuộc tấn công ở Syria với các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là các kho vũ khí của Iran gần sân bay quốc tế Damascus.

Iran đã phủ trận việc triển khai các lực lượng chính quy như quân Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo Iran hay quân viễn chinh thuộc lực lượng tinh nhuệ Quds ở Syria mà chỉ thừa nhận sự ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Assad. Một số nhóm Hồi giáo dòng Shiite được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang chiến đấu cùng quân đội Syria cũng trở thành các mục tiêu tấn công của Israel khi Israel cho rằng sự hiện diện của các lực lượng này là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bộ Quốc phòng Syria đã khẳng định ngày 21/1 rằng Israel đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội cả trên không và trên bộ với những đợt phóng tên lửa dẫn đường liên tục", trong khi đó, "hệ thống phòng không của Syria ngay lập tức đã ứng phó được với tình hình và đánh chặn các tên lửa của kẻ thù, tiêu diệt hầu hết chúng trước khi chúng đạt được mục tiêu". Trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Syria đã chỉ trích cuộc tấn công này và nhận định "sự hung hăng của Israel là một phần trong những nỗ lực của nước này nhằm kéo dài cuộc khủng hoảng ở Syria".

Trong khi đó, phát ngôn viên của quân đội Israel khẳng định: "Chúng tôi cho rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về mọi thứ diễn ra trong đất nước này và cảnh báo họ ngừng tấn công Israel cũng như không được cho phép các lực lượng khác tấn công Israel từ lãnh thổ Syria. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi tình huống và sẽ tiếp tục tấn công nếu cần thiết để bảo vệ người dân Israel".

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tổng thống Trump hồi tháng 12/2018 đã tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Syria do nhiệm vụ tiêu diệt IS ở đây đã hoàn thành. Trong khi đó, Tổng thống Assad ngoài việc giành lại được phần lớn lãnh thổ Syria thì còn nhận được sự ủng hộ về mặt ngoại giao của thế giới Arab. Nga đang hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria. Ngày 23/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để thảo luận về một chương trình nghị sự song phương trong khi hai bên đang nỗ lực để duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa các lực lượng gồm phe nổi dậy do IS lãnh đạo đang kiểm soát tây bắc Idlib và chính phủ Syria./.

Syria dọa không kích Tel Aviv nếu HĐBA không trừng phạt Israel VOV.VN - Syria sẽ thực hiện quyền phòng vệ chính đáng để đáp trả Israel nếu Hội đồng Bảo an không hành động để Israel chấm dứt xâm phạm không phận Syria. Anh rút hơn nửa số chiến đấu cơ khỏi Iraq và Syria VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 21/1 cho biết, nước này sẽ rút hơn một nửa số máy bay chiến đấu đang hoạt động tại Iraq và Syria về nước.