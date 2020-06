Nga: Kế hoạch quân sự của Mỹ nhằm răn đe Nga và Trung

Đại sứ Anatoly Antonov cho biết Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát vũ khí mới của Nhà Trắng Marshall Billingsley sẽ hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov về vấn đề kiểm soát vũ khí tại thủ đô Viên, Áo vào ngày 22-23/06 tới.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Sputnik

Ông Anatoly Antonov khẳng định, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Mỹ chịu trách nhiệm đặc biệt về vấn đề đảm bảo ổn định hòa bình và an ninh khu vực. Do đó, các nhà đàm phán Nga tại Viên chắc chắn sẽ đặt những vấn đề này vào trọng tâm của các cuộc đàm phán sắp tới. Cùng với đó, lời mời tham dự cũng được gửi tới Trung Quốc.



Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trước đó cho biết nước này không có kế hoạch tham gia bất kỳ cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên nào với Nga và Mỹ./.