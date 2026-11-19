Theo Tổng thống Putin, châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, với tiềm năng ngày càng lớn về sản xuất, công nghệ và logistics. Tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế APEC trong năm nay dự kiến đạt 4,8%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể. (Ảnh: RIA Novosti)

Nhấn mạnh vai trò của Nga tại khu vực, Tổng thống Putin cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tăng gần 1/3 trong 8 tháng đầu năm 2026, với cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng, tập trung nhiều vào các mặt hàng phi năng lượng và sản phẩm đổi mới sáng tạo. Trong 10 năm qua, thương mại giữa Nga và ASEAN cũng tăng gần 60%. Nga đồng thời thúc đẩy sáng kiến xây dựng Đại đối tác Á - Âu, hướng tới hình thành không gian kinh tế liên thông trên toàn lục địa, kết nối các cơ chế hội nhập như Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và ASEAN. Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp năng lượng, ngũ cốc và phân bón khoáng cho khu vực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực.

Đề cập triển vọng kết nối khu vực, Tổng thống Putin giới thiệu một số tuyến vận tải và logistics mới của Nga, gồm mạng lưới đường sắt phía Đông, hành lang vận tải đa phương thức Bắc - Nam và Tuyến đường biển phương Bắc, đồng thời mời gọi các nền kinh tế APEC khai thác những tuyến này để mở rộng giao thương. Trong lĩnh vực công nghệ cao, Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với các thành viên APEC về năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Putin nhấn mạnh việc hợp tác, chuyển giao công nghệ cần bảo đảm chủ quyền và an toàn dữ liệu.

Trong những thập kỷ qua, Nga và các đối tác APEC đã triển khai hơn 80 dự án quy mô lớn trong những thập kỷ qua, thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại nông sản, dịch vụ công điện tử và phát triển doanh nghiệp nữ. Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của diễn đàn APEC, thúc đẩy những sáng kiến hợp tác cùng có lợi.

Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao vai trò Chủ tịch APEC của Trung Quốc trong năm 2026, đồng thời chúc Việt Nam thành công khi đảm nhiệm cương vị này vào năm 2027.