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Nga khẳng định lập trường về thỏa thuận Anchorage

Chủ Nhật, 19:23, 21/06/2026
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VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 21/6, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Nga vẫn kiên định với các thỏa thuận đã được thảo luận tại cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Anchorage, đồng thời khẳng định, một bên tham gia đã không thực hiện phần cam kết của mình.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nêu rõ, tại cuộc gặp ở Anchorage, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất các công việc cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình liên quan đến xung đột Ucraina. Tuy nhiên, theo ông, hiện chỉ còn một bên tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được.

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Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov (Ảnh: Ria Novosti)

Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga không đặt kỳ vọng vào việc các thỏa thuận được triển khai đầy đủ, mà hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình và giành chiến thắng. Ông nói thêm rằng các tuyên bố và lời hứa trước đây của Nga, bao gồm cả nội dung cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, đều dựa trên lập trường nguyên tắc của nước này về cuộc xung đột ở Ucraina. Lập trường của Nga trong vấn đề Ucraina vẫn mang tính nguyên tắc và nhất quán.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng tuyên bố rằng việc giải quyết xung đột ở Ucraina nên nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận mà ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, đồng thời lưu ý rằng Ucraina cũng biết điều này.

Ông Ushakov nhận định, phương Tây đã sai lầm khi cho rằng có thể đánh bại Nga, đồng thời khẳng định quân đội Nga đang tiếp tục tiến công trên tuyến tiếp xúc trong khu vực tác chiến đặc biệt.

Tên lửa Iskander của Nga phá hủy bệ phóng tên lửa Neptune của Ukraine. RT.jpg

Thời sự quốc tế sáng 21/6: Loạt bom Nga đánh cắt hậu cần quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video hàng loạt mục tiêu của Ukraine bị phá hủy do đòn không kích của các kíp điều khiển cường kích Su-34 thực hiện. Ba quả bom FAB-500 được gắn bộ dẫn đường UMPK đã đánh trúng cây cầu đóng vai trò như một trong những tuyến hậu cần của các lực lượng Ukraine tại tỉnh Sumy.

Thu Hà/VOV-Moscow
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