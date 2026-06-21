Nga khẳng định lập trường về thỏa thuận Anchorage

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nêu rõ, tại cuộc gặp ở Anchorage, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất các công việc cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình liên quan đến xung đột Ucraina. Tuy nhiên, theo ông, hiện chỉ còn một bên tiếp tục tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov (Ảnh: Ria Novosti)

Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga không đặt kỳ vọng vào việc các thỏa thuận được triển khai đầy đủ, mà hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình và giành chiến thắng. Ông nói thêm rằng các tuyên bố và lời hứa trước đây của Nga, bao gồm cả nội dung cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, đều dựa trên lập trường nguyên tắc của nước này về cuộc xung đột ở Ucraina. Lập trường của Nga trong vấn đề Ucraina vẫn mang tính nguyên tắc và nhất quán.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng tuyên bố rằng việc giải quyết xung đột ở Ucraina nên nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận mà ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, đồng thời lưu ý rằng Ucraina cũng biết điều này.

Ông Ushakov nhận định, phương Tây đã sai lầm khi cho rằng có thể đánh bại Nga, đồng thời khẳng định quân đội Nga đang tiếp tục tiến công trên tuyến tiếp xúc trong khu vực tác chiến đặc biệt.