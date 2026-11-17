Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với Bộ trưởng Giao thông Dmitry Yadrov về hậu quả vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea và tiến độ khắc phục công trình. Phía Nga cho biết cây cầu chỉ bị hư hại không đáng kể. Bộ Giao thông sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng về mức độ thiệt hại sau khi các chuyên gia hoàn tất kiểm tra.

Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Crimea Sergey Aksyonov thông báo cầu Crimea bị UAV Ukraine tấn công. Hoạt động giao thông qua cầu phải tạm thời hạn chế từ 2h22 phút ngày 16/11 (giờ Moscow). Các lực lượng chức năng được huy động để xử lý tình hình.

Hoạt động lưu thông ô tô trên cầu Crimea được khôi phục theo chế độ luân phiên một chiều (Ảnh : TASS)

Theo Bộ Giao thông Nga, giao thông đường sắt qua cầu không bị gián đoạn. Đến tối 16/11, hoạt động lưu thông ô tô cũng được khôi phục theo chế độ luân phiên một chiều. Các chuyên gia tiếp tục tiến hành sửa chữa để sớm đưa tuyến đường trở lại hoạt động đầy đủ.

Đề cập đến quy mô các cuộc tấn công bằng UAV trong đêm, ông Peskov đánh giá đây là đợt tập kích lớn, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không Nga tiếp tục hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ông thừa nhận không có hệ thống phòng không nào trên thế giới có thể bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trước những cuộc tấn công với quy mô lớn như vậy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.336 UAV Ukraine trong đêm trên lãnh thổ Nga và các vùng biển Đen, biển Azov.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, dài khoảng 19 km, bắc qua eo biển Kerch, kết nối bán đảo Crimea với mạng lưới giao thông của Nga. Công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận tải dân sự và hậu cần.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát tháng 2/2022, cây cầu đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công. Đáng chú ý, vụ đánh bom bằng xe tải hồi tháng 10/2022 khiến 4 người thiệt mạng và làm gián đoạn hoạt động giao thông trong nhiều tháng.