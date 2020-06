Nga lên tiếng về kế hoạch chuyển quân từ Đức sang Ba Lan của Mỹ

Nga sẽ luôn theo dõi các động thái liên quan đến việc Chính phủ Mỹ bố trí lực lượng quân đội tại châu Âu và trong trường hợp cần thiết sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho Nga và các đồng minh. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước động thái Mỹ điều chuyển một phần lực lượng quân đội đang đồn trú tại Đức sang Ba Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Theo tuyên bố, giới chức Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại Mỹ đang làm ảnh hưởng đến nền tảng an ninh quân sự ở châu Âu khi liên tục có các hành động như: rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn hay rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Do đó, Chính phủ Nga sẽ xem xét đội hình cuối cùng của quân đội Mỹ tại châu Âu và xây dựng các biện pháp cần thiết để đảm bảo lợi ích quốc phòng và an ninh của Nga.



Trước đó vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ điều chuyển một số binh lính đang đồn trú tại Đức sang Ba Lan. Ba Lan tuyên bố họ đã sẵn sàng tài trợ cho sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình./.