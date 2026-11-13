Nga liên tiếp xảy ra các vụ nổ ô tô khiến hai người thương vong

Mới nhất, ngày 13/11, một chiếc ô tô phát nổ khi đang di chuyển trên phố Kirovogradskaya, thuộc khu vực Chertanovo, phía Nam thủ đô Moscow của Nga. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, người điều khiển phương tiện bị thương và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được xác định là ông Sergey Zavorotny, 72 tuổi, cựu cố vấn và người phát ngôn báo chí của cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov.

Hiện trường vụ nổ ô tô tại Moscow ngày 13/11. (Ảnh : RIA Novosti)

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý giết người bằng phương thức nguy hiểm. Các điều tra viên đang làm việc tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân và những tình tiết liên quan.

Trước đó, sáng 12/11, một quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ nổ ô tô tại quận Pushkinsky, thành phố Saint Petersburg. Theo truyền thông Nga, thiết bị nổ được cho là gắn dưới gầm xe và kích hoạt khi phương tiện vừa rời khỏi khu vực sân chung cư. Sức ép từ vụ nổ còn làm vỡ kính một xe buýt chở khoảng 30-40 hành khách gần đó, nhưng không gây thương vong.

Đáng chú ý, vụ việc tại Saint Petersburg xảy ra cách địa điểm một vụ nổ ô tô tương tự hồi cuối tháng 8 khoảng 500 mét. Trong vụ việc trước đó, một Trung tá thuộc lực lượng Không quân và Phòng không Nga thiệt mạng, vợ của quân nhân này bị thương nặng. Hiện các cơ quan điều tra Nga đang tiếp tục làm rõ hai vụ việc mới xảy ra.