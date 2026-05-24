Nga mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Ukraine

Không quân Ukraine cho biết họ đã phát hiện dấu hiệu “một tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik được phóng”, ám chỉ loại tên lửa chiến lược mới và có sức công phá lớn của Nga.

Chỉ huy quân sự Kiev, Tymur Tkachenko, cho biết thủ đô Ukraine đang hứng chịu “một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn”, đồng thời kêu gọi người dân lập tức trú ẩn. Trong khi đó, Thị trưởng Vitaliy Klitschko xác nhận nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận thiệt hại do mảnh vỡ tên lửa và xuất hiện hàng loạt cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Một tòa nhà của Trường Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk bị phá hủy trong đợt tấn công gần đây. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tiết lộ các cơ quan tình báo Ukraine đã nhận được dữ liệu từ Mỹ và châu Âu cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát cảnh báo rằng Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã nhận được thông tin về khả năng xảy ra một cuộc tấn công tên lửa “bất cứ lúc nào” trong vài giờ tới.

“Chúng tôi đang xác minh thông tin này. Thế giới cần có phản ứng phòng ngừa thay vì chỉ phản ứng sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Cần gây áp lực lên Moscow để ngăn chặn việc leo thang xung đột”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Làn sóng cảnh báo được đưa ra sau khi Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tấn công một ký túc xá đại học tại thị trấn Starobilsk ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Tổng thống Nga sau đó đã yêu cầu Bộ Quốc phòng đề xuất phương án đáp trả.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công hiện đã tăng lên 18 người, đồng thời vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Moscow, cho rằng truyền thông Nga đang phát tán “thông tin sai lệch”. Kiev khẳng định mục tiêu của họ chỉ là các cơ sở quân sự và công trình phục vụ hoạt động quân sự của Nga. Theo phía Ukraine, một trong những mục tiêu bị tấn công là trụ sở của đơn vị “Rubicon” tại khu vực Starobilsk - trung tâm chuyên phát triển công nghệ máy bay không người lái và hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến của Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV nhằm vào các cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Kiev tuyên bố đã thực hiện nhiều cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các trung tâm huấn luyện UAV, hệ thống phòng không và cơ sở quốc phòng Nga.

Theo chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi, một cuộc tấn công gần đây tại thị trấn Snizhne đã phá hủy một khu phức hợp rộng hơn 2.400 m² dùng để chứa UAV, thuốc nổ và sở chỉ huy của Nga, khiến hàng chục binh sĩ và học viên thiệt mạng.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết các lực lượng Ukraine vừa tiến hành cuộc tập kích nhằm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại vùng Perm Krai, nằm sâu khoảng 1.700 km trong lãnh thổ Nga. Theo ông, mục tiêu là một nhà máy hóa chất cung cấp vật tư cho quân đội Nga, đồng thời đăng tải video cho thấy khói lớn bốc lên từ khu vực này.