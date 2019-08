Nga mở phiên thảo luận về “khái niệm An ninh tập thể ở Vịnh Ba Tư”

Phát biểu tại một cuộc tranh luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông vừa qua, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đề nghị các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng tham gia thảo luận về "khái niệm An ninh Tập thể ở Vịnh Ba Tư".

Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy. (Nguồn: UN).

Theo phía Nga, việc phát triển một cơ chế an ninh tập thể bền vững trong khu vực trên cơ sở đối thoại bình đẳng là điều hết sức cần thiết. Nga đã đưa ra và trình lên Liên Hợp Quốc Khái niệm về an ninh tập thể ở Vịnh Ba Tư với mục đích xây dựng lòng tin, ngăn chặn các tình huống xung đột, thiết lập các biện pháp kiểm soát tại khu vực này.

Đây là bước đi cụ thể, hành động mang tính xây dựng của Nga nhằm đạt được sự ổn định lâu dài ở khu vực Vịnh Ba Tư. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga (23/7) đã trình bày Khái niệm về an ninh tập thể ở Vịnh Ba Tư, trong đó xem xét việc thành lập một nhóm sáng kiến để chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về an ninh và hợp tác ở Vịnh Ba Tư, tiến tới thành lập một tổ chức về an ninh và hợp tác trong khu vực.

Ngoài ra, Moscow đã nêu sáng kiến thành lập các khu phi quân sự trong khu vực và đề nghị từ bỏ việc triển khai thường trực lực lượng quân sự của các quốc gia ngoài khu vực và thiết lập các đường dây nóng giữa quân đội các nước./.