Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Putin khẳng định bất chấp tình hình địa chính trị diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp Nga vẫn giữ vị trí hàng đầu trên thị trường năng lượng toàn cầu. Tại thị trường nội địa, nhiệm vụ ưu tiên của Nga hiện nay là bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất nông nghiệp.

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Theo nhà lãnh đạo Nga, các biện pháp được triển khai thời gian qua như tăng sản lượng, xây dựng nguồn dự trữ nhiên liệu, tái cơ cấu chuỗi logistics, hạn chế xuất khẩu và điều chỉnh cơ chế quản lý thị trường đã góp phần duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu nội địa. Giá xăng tại phần lớn các khu vực của Nga đã cơ bản ổn định sau khi đạt mức đỉnh vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, tình hình thị trường các sản phẩm dầu mỏ vẫn còn phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục chủ động điều tiết cung - cầu trên phạm vi cả nước.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, bảo đảm an toàn cho người lao động. Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga bất chấp đề nghị của Tổng thống Mỹ, đồng thời cảnh báo các hành động đáp trả của Nga là không thể tránh khỏi.

Liên quan đến thị trường năng lượng quốc tế, Tổng thống Putin một lần nữa cảnh báo rằng những nỗ lực của châu Âu nhằm hạn chế nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng với chính những nước này.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, hợp tác với những đối tác có trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, cần tiếp tục phát triển đồng bộ các tuyến cung ứng nguồn năng lượng mới, trong đó có việc củng cố Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực với tuyến đường biển phương Bắc là đoạn chủ chốt. Tuyến đường này cho phép rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa tới các đối tác của chúng ta từ 1,5 đến 2 lần, đồng thời giảm đáng kể chi phí logistics".

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với các nước châu Á - Thái Bình Dương ngày càng phát triển và nhu cầu năng lượng của các đối tác châu Á không ngừng gia tăng, Tổng thống Putin yêu cầu nâng cao năng lực hạ tầng giao thông tại Siberia và Viễn Đông, đồng thời đặc biệt chú trọng phát triển ngành công nghiệp lọc dầu, hóa dầu và mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp tại khu vực có ý nghĩa chiến lược này.