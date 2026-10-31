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Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE

Thứ Bảy, 06:50, 31/10/2026
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VOV.VN - Nga và Mỹ đã bắt đầu phối hợp ấn định ngày cụ thể cho cuộc đàm phán ba bên với Ukraine tại Abu Dhabi.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow và Washington đã bắt đầu trao đổi nhằm thống nhất thời điểm cụ thể tổ chức cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất – UAE). Ông xác nhận cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tháng 11.

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Nga, Mỹ chốt thời điểm đàm phán ba bên với Ukraine tại UAE. Ảnh minh họa: TASS

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Vesti, ông Ushakov cho biết: “Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi sẽ diễn ra trong tháng 11/2026. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình phối hợp và chuyển một số đề xuất tới phía Mỹ. Washington sẽ sớm phản hồi”.

Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh, trước đó các bên mới chỉ đề cập đến khả năng tổ chức cuộc gặp vào khoảng giữa tháng 11, chứ chưa ấn định ngày cụ thể. Hiện các cuộc thảo luận nhằm thống nhất thời điểm tổ chức đã được triển khai.

Theo ông Ushakov, thời gian diễn ra cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế.

Hồng Anh/VOV.VN
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