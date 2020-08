Nga: Mỹ không đủ quyền pháp lý để khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mỹ không có đủ quyền pháp lý để khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran do Chính quyền Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ.

Ảnh: Al Jazeera

Trong tuyên bố chính thức được đưa ra ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định hành động khôi phục các lệnh trừng phạt Iran của Mỹ là “hoàn toàn bất hợp pháp” sau khi chính quyền Mỹ đã chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Tuyên bố cũng khẳng định Mỹ đã tự loại mình khỏi tư cách thành viên của Kế hoạch hành động chung toàn diện và do đó tự tước bỏ các quyền và cơ hội sử dụng các cơ chế được quy định trong thỏa thuận của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Do đó, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ nên cân nhắc đưa ra các quyết định hợp lý, tránh tự tước đi cơ hội đạt được các thỏa thuận với Iran.



Trước đó vào ngày 20/8 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới trụ sở của Liên Hợp Quốc tại thành phố New York để chính thức kích hoạt cơ chế tái trừng phạt Iran. Sau khi nhận đề nghị chính thức của Mỹ, các nước thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thời gian 10 ngày để đưa ra quyết định có chấp thuận hay không. Trong trường hợp các bên không nhất trí được, các lệnh trừng phạt Iran sẽ tự động được kích hoạt sau 30 ngày kể từ khi Mỹ chính thức đưa ra đề nghị./.