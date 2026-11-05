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Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi

Thứ Năm, 06:18, 05/11/2026
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VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10 - 11/11 đang được xúc tiến thông qua các cuộc tiếp xúc ngoại giao và tham vấn giữa các bên liên quan.


Ngày 4/11, trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình số 1 của Nga, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phía Ukraine cần làm rõ thành phần phái đoàn tham dự vòng đàm phán sắp tới. Khi được hỏi về đại diện Ukraine sẽ tiến hành đàm phán với ông Vladimir Medinsky - Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Peskov nhấn mạnh, đây là vấn đề mà Ukraine cần thông báo chính thức.

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Phái đoàn Nga, Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3/2022. Ảnh: Getty

Trong khi đó, cùng ngày Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, nhằm trao đổi về công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên. Các bên cũng thảo luận về những cuộc tham vấn cấp kỹ thuật giữa Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đang diễn ra tại Brussels.

Trước đó, Nga đã xác nhận vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra tại Abu Dhabi trong 2 ngày 10 - 11/11, với phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Nội dung trọng tâm của cuộc đàm phán là các cơ chế bảo đảm an ninh nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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