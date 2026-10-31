Nga nêu quan ngại về nguyên tắc đồng thuận trong G20

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta, Mỹ diễn ra trong bối cảnh các thành viên còn nhiều khác biệt về chương trình nghị sự và các vấn đề quốc tế.

Ngoại trưởng Lavrov đã có phát biểu sau khi tham dự cuộc họp của G20. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Hội nghị do Mỹ chủ trì, là một trong những hoạt động cấp bộ trưởng cuối cùng trong năm Chủ tịch G20 của nước này, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Miami ngày 14-15/12. Các nội dung thảo luận tập trung vào tác động của địa chính trị đối với kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, lương thực, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh chương trình nghị sự, hội nghị ghi nhận một số diễn biến ngoại giao đáng chú ý. Hoạt động chụp ảnh tập thể truyền thống của G20 đã không diễn ra sau khi một số đại diện châu Âu phản đối việc xuất hiện chung với Ngoại trưởng Nga Sergei. Năm nay, Ba Lan tham dự Hội nghị theo lời mời đặc biệt của Mỹ, trong khi, Nam Phi không có đại diện cấp bộ trưởng tham dự do không nhận được lời mời từ nước Chủ tịch G20.

Đề cập vấn đề này tại cuộc họp báo, ông Lavrov cho rằng các quyết định về việc mời thành viên mới hoặc không mời thành viên hiện tại tham dự các hoạt động của G20 phải được đưa ra trên cơ sở đồng thuận. Theo Ngoại trưởng Nga, nhiều đại biểu tại hội nghị cũng cho rằng cần khôi phục nguyên tắc này, trong đó có việc bảo đảm Nam Phi được tham gia bình đẳng và thường xuyên vào các hoạt động của nhóm. Theo Ngoại trưởng Nga, G20 cần phản ánh chính xác hơn những thay đổi trong tương quan kinh tế thế giới, đặc biệt là vai trò ngày càng tăng của các nước thuộc Nam bán cầu và phương Đông.

Các ngoại trưởng G20 bất đồng sâu sắc về Ukraine và Iran VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc ngày 30/10 tại thành phố Atlanta, Mỹ, trong bối cảnh những bất đồng sâu sắc liên quan đến xung đột Ukraine và Iran tiếp tục phủ bóng lên chương trình nghị sự.

Bên cạnh những bất đồng, ông Lavrov đánh giá tích cực định hướng của Mỹ về phi chính trị hóa các cuộc thảo luận tại G20, tập trung vào những vấn đề kinh tế thực chất. Nga ủng hộ việc thảo luận các vấn đề năng lượng, an ninh lương thực và chuỗi cung ứng trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa các bên. Tuy nhiên, ông nhận định việc xây dựng các văn kiện chung cho Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới sẽ không dễ dàng do sự khác biệt về lợi ích giữa các thành viên.

Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cũng đề cập quan hệ Nga - Mỹ, cho rằng việc duy trì đối thoại giữa hai nước là cần thiết bất chấp những khác biệt. Liên quan đến xung đột Ukraine, ông Lavrov xác nhận các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ diễn ra, dự kiến vào khoảng giữa tháng 11. Ông khẳng định lập trường của Nga không thay đổi và cho rằng mọi giải pháp cần tính đến những nguyên nhân mà Nga xác định là gốc rễ của cuộc xung đột, cũng như tình hình thực tế trên thực địa.

Trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ từ ngày 30-31/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud. Ông cũng có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về quan hệ song phương và hợp tác tại các diễn đàn đa phương.