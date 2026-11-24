Trong bài viết khoa học được công bố ngày 23/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân đã được quy định trong Học thuyết hạt nhân Nga, bao gồm: có thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Nga hoặc các đồng minh; đối phương tấn công các cơ sở nhà nước hoặc quân sự trọng yếu, khiến khả năng đáp trả bằng lực lượng hạt nhân bị gián đoạn; Nga hoặc Belarus bị tấn công bằng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Vũ khí hạt nhân Nga (Đồ họa minh họa: NTV).

Các trường hợp khác gồm đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nhằm vào lãnh thổ Nga, lực lượng quân đội hoặc các cơ sở của Nga ở bên ngoài lãnh thổ; cũng như việc đối phương triển khai ồ ạt các phương tiện tấn công đường không và vũ trụ, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái, vượt qua biên giới Nga. Khi các kịch bản nêu trên xảy ra, người đứng đầu nhà nước Nga không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết, cho đến nay, Moscow chưa thấy cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, mặc dù theo ông, Kiev và các nước phương Tây đã tạo ra những tiền đề chính thức cho việc này.

Học thuyết hạt nhân Nga được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn tháng 11/2024, xác định vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe và chỉ sử dụng trong những tình huống đặc biệt. Văn kiện cũng coi cuộc tấn công nhằm vào Nga hoặc đồng minh do một nước phi hạt nhân tiến hành với sự hỗ trợ của nước sở hữu vũ khí hạt nhân là hành động tấn công chung.