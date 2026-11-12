Nga nhắc lại lập trường phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine

Phát biểu ngày 12/11 tại cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại lập trường phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine, kể cả trong trường hợp hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 12/11. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Nga, các nước châu Âu hiểu rõ lập trường của Moscow nhưng vẫn tuyên bố sẽ đưa binh sĩ tới Ukraine ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.

“Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đã đề cập vấn đề này trước đây: đối với chúng tôi, họ là mục tiêu hợp pháp, đồng nghĩa chiến tranh sẽ lập tức tái diễn”, ông Putin nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về những bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất của tiến trình đàm phán. Việc triển khai lực lượng quốc tế được một số nước châu Âu đề cập như một phương án nhằm bảo đảm thỏa thuận hòa bình, nhưng Nga nhiều lần phản đối khả năng này.

Cũng trong cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Putin đề xuất tổ chức một sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Kostiantynivka, thuộc vùng Donbass, theo mô hình hoạt động từng được triển khai tại Oleshky.

Ông Putin cho biết hiện có khoảng 400-500 dân thường sinh sống tại Kostiantynivka. Nhà lãnh đạo Nga đề nghị mời đại diện báo chí nước ngoài, trong đó có các cơ quan truyền thông Mỹ, cùng báo chí Nga tham gia sứ mệnh này.

“Có một khu dân cư ở Donbass - Kostiantynivka - nơi cũng có khoảng 400-500 dân thường. Hãy làm điều tương tự như những gì chúng ta đã thực hiện tại Oleshky: mời đại diện báo chí nước ngoài, bao gồm báo chí Mỹ, và truyền thông Nga”, Tổng thống Nga nói.

Đề xuất trên được đưa ra trong khuôn khổ cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga với hai đặc phái viên Mỹ về tình hình Ukraine và triển vọng giải quyết xung đột.