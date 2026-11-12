English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga nhắc lại lập trường phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine

Thứ Năm, 21:33, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc các nước châu Âu triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến chiến sự lập tức bùng phát trở lại. Moscow coi lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Phát biểu ngày 12/11 tại cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại lập trường phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine, kể cả trong trường hợp hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

nga nhac lai lap truong phan doi viec trien khai quan doi nuoc ngoai toi ukraine hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 12/11. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Nga, các nước châu Âu hiểu rõ lập trường của Moscow nhưng vẫn tuyên bố sẽ đưa binh sĩ tới Ukraine ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết.

“Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đã đề cập vấn đề này trước đây: đối với chúng tôi, họ là mục tiêu hợp pháp, đồng nghĩa chiến tranh sẽ lập tức tái diễn”, ông Putin nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về những bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất của tiến trình đàm phán. Việc triển khai lực lượng quốc tế được một số nước châu Âu đề cập như một phương án nhằm bảo đảm thỏa thuận hòa bình, nhưng Nga nhiều lần phản đối khả năng này.

Cũng trong cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Putin đề xuất tổ chức một sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Kostiantynivka, thuộc vùng Donbass, theo mô hình hoạt động từng được triển khai tại Oleshky.

Ông Putin cho biết hiện có khoảng 400-500 dân thường sinh sống tại Kostiantynivka. Nhà lãnh đạo Nga đề nghị mời đại diện báo chí nước ngoài, trong đó có các cơ quan truyền thông Mỹ, cùng báo chí Nga tham gia sứ mệnh này.

“Có một khu dân cư ở Donbass - Kostiantynivka - nơi cũng có khoảng 400-500 dân thường. Hãy làm điều tương tự như những gì chúng ta đã thực hiện tại Oleshky: mời đại diện báo chí nước ngoài, bao gồm báo chí Mỹ, và truyền thông Nga”, Tổng thống Nga nói.

Đề xuất trên được đưa ra trong khuôn khổ cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga với hai đặc phái viên Mỹ về tình hình Ukraine và triển vọng giải quyết xung đột.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
(Nguồn: TASS)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Italy gần cạn tên lửa phòng không Aster viện trợ Ukraine
Italy gần cạn tên lửa phòng không Aster viện trợ Ukraine

VOV.VN - Italy có thể tạm ngừng cung cấp tên lửa phòng không Aster cho Ukraine do kho dự trữ gần cạn kiệt, đồng thời chuyển trọng tâm sang hỗ trợ khôi phục hệ thống năng lượng trước mùa đông.

Italy gần cạn tên lửa phòng không Aster viện trợ Ukraine

Italy gần cạn tên lửa phòng không Aster viện trợ Ukraine

VOV.VN - Italy có thể tạm ngừng cung cấp tên lửa phòng không Aster cho Ukraine do kho dự trữ gần cạn kiệt, đồng thời chuyển trọng tâm sang hỗ trợ khôi phục hệ thống năng lượng trước mùa đông.

Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine
Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

VOV.VN - Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối ngày 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

Nga bác bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine

VOV.VN - Nga không xem xét khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga phát biểu chiều tối ngày 11/11, sau hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nga, Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn, đàm phán chưa có đột phá
Nga, Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn, đàm phán chưa có đột phá

VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn sau 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, những bất đồng căn bản, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh, vẫn chưa được tháo gỡ.

Nga, Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn, đàm phán chưa có đột phá

Nga, Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn, đàm phán chưa có đột phá

VOV.VN - Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc tiến hành một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn sau 2 ngày đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, những bất đồng căn bản, đặc biệt về vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh, vẫn chưa được tháo gỡ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ