Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/7, bà Zakharova nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Ukraine cần rút khỏi khu vực Donbass nếu muốn tiến trình giải quyết xung đột được thúc đẩy. Bà đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev từ bỏ các yêu cầu mà phía Nga cho là không thực tế.

Thị trấn Kostyantynivka, khu vực từng diễn ra các trận giao tranh ác liệt với lực lượng Nga, thuộc vùng Donetsk, Ukraine, ngày 20/12/2025. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 24 Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đối thoại với những bên đưa ra đề xuất mang tính xây dựng, dựa trên “thực tế trên chiến trường” và kết quả các vòng đàm phán trước đây. Bà cũng đề cập đến các nguyên tắc mà Nga coi là nền tảng để giải quyết xung đột lâu dài.

Bà Zakharova đồng thời bác bỏ cách tiếp cận của Ukraine khi sử dụng “ngôn ngữ tối hậu thư” và cho rằng điều này không phù hợp để đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững và ổn định lâu dài.