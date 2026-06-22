Nga phá hủy một trung tâm điều khiển UAV của Ukraine tại Sumy

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trên hướng Sumy, pháo binh thuộc nhóm lực lượng phía Bắc, phối hợp với trinh sát trên không, đã phát hiện và phá hủy một trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của lực lượng vũ trang Ukraine. Ở khu vực Konstantinovka, pháo binh Quân đoàn 3 của Nhóm lực lượng phía Nam đánh trúng các hầm trú ẩn của đối phương.

Pháo binh Nga nhả đạn. Ảnh: TASS.

Cùng thời điểm, tại khu vực “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng, các đơn vị UAV FPV của Nga đã bắn hạ nhiều UAV của Ukraine gần Krasny Liman, trong đó có các UAV R-18.

Sáng 22/6, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ gần 60 UAV bay về phía Moscow.

Đầu giờ sáng, nhiều sân bay tại thủ đô Moscow phải tạm dừng hoạt động, tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả các sân bay đã hoạt động trở lại. Trong tuần qua, Nga đã đánh chặn hơn 4.100 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga, chủ yếu tại khu vực châu Âu của nước này. Số lượng máy bay không người lái bị bắn hạ nhiều nhất là vào ngày 18 và 20/6, lần lượt là 992 và 740 chiếc.