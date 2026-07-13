Nga phá hủy mục tiêu quân sự của Ukraine tại cảng Chernomorsk bằng UAV tích hợp AI

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cảng Chernomorsk, với mục tiêu làm suy giảm năng lực vận chuyển vũ khí và khí tài quân sự của Ukraine tại khu vực tác chiến trên Biển Đen.

Nga tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cảng Chernomors ở tỉnh Odessa của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 4 tàu đã bị đánh trúng, gồm một tàu phà chở hàng kiểu ro-ro (roll-on/roll-off), một tàu chở hàng rời (bulker), một tàu tuần tra và một tàu đánh cá được cho là đã được cải hoán để mang theo xuồng không người lái trên biển.

Moscow cho biết toàn bộ các mục tiêu đều bị tấn công bằng UAV phản lực Geran-4 phiên bản "Seeker". Theo phía Nga, biến thể này được trang bị hệ thống thị giác máy tính ứng dụng AI, cho phép UAV tự tìm kiếm, nhận diện và khóa mục tiêu mà không cần người điều khiển can thiệp trực tiếp trong giai đoạn cuối của cuộc tấn công.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố được ghi lại từ camera gắn trên các UAV khi tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của các tàu bị tấn công hiện chưa được xác nhận, do chưa có hình ảnh giám sát độc lập từ hiện trường. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy các UAV dường như đều nhắm vào phần thượng tầng của những con tàu bị tấn công.

Nguồn: Bộ quốc phòng Nga

Trước đó, hôm 10/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này vẫn có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không do các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời "đánh trúng các mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine". Bộ này cũng nhấn mạnh các cuộc tập kích sẽ tiếp tục nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine cũng như các tàu được cho là vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine, sử dụng kết hợp UAV tự sát cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo Moscow, chiến dịch này được triển khai nhằm đáp trả các "cuộc tấn công khủng bố" mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga. Phía Nga cho rằng các cuộc tấn công này gia tăng trong bối cảnh lực lượng Ukraine liên tiếp gặp khó khăn trên chiến trường.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên của Nga và các thông tin này chưa thể được xác minh độc lập.