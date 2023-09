Nga phá hủy xe tăng Challenger 2 thứ hai ở chiến trường Ukraine

Truyền thông Nga ngày 9/9 dẫn lời một lãnh đạo phong trào dân sự Vùng Zaporizhzhia cho hay, lực lượng Nga đã phá hủy chiếc xe tăng Challenger 2 thứ hai trong số 14 chiếc Vương quốc Anh đã cung cấp cho Ukraine.

Xe tăng Challenger 2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào “Chúng tôi cùng với nước Nga” nói với RIA Novosti rằng chiếc xe tăng Challenger 2 nói trên đã bị lực lượng đổ bộ đường không Nga phá hủy bằng một quả tên lửa chống tăng Kornet.

“Cuộc săn lùng xe tăng do Anh sản xuất đang được thực hiện”, ông Rogov nói, đồng thời nhấn mạnh, xe tăng do Anh cung cấp cho Ukraine “cũng cháy như bất kỳ thiết bị nào khác của phương Tây”.

Cả Nga và Ukraine đều chưa chính thức bình luận về thông tin trên.

Tuần trước, Anh xác nhận xe tăng Challenger 2 đầu tiên ở Ukraine bị phá hủy, tuy nhiên, London chưa lên tiếng về thông tin chiếc xe tăng Challenger 2 thứ hai bị phá hủy ở Ukraine.

Chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên cũng bị tên lửa Kornet của Nga bắn trúng.

Kornet là hệ thống tên lửa chống tăng di động. Một số biến thể của nó có khả năng tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện bọc thép khác được trang bị giáp phản ứng nổ ở khoảng cách lên tới 10 km.

Khoảng 14 xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất đã được cung cấp cho Ukraine vào đầu năm nay, cùng với các loại xe bọc thép hạng nặng khác do phương Tây sản xuất, chủ yếu là các biến thể của xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo.

Cho đến nay, xe tăng Challenger 2 của Ukraine vẫn hoạt động hạn chế trên tiền tuyến. Trong cuộc phản công vào tháng, quân đội Kiev chủ yếu sử dụng xe tăng Leopard 2, với nhiều đơn vị bị hư hại và phá hủy trong cuộc tấn công. Trong khi đó các đợt tấn công không mang lại kết quả rõ ràng nào.