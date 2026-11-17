Đây cũng là một bước đi nhằm củng cố năng lực công nghệ tự chủ của Nga. Mô hình AI này đang được phát triển với sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục, Bộ Phát triển số, các doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia giáo dục. Trong đó, Sberbank tham gia phát triển trên nền tảng mô hình AI GigaChat của tập đoàn.

Nga đang thúc đẩy phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt dành cho hệ thống giáo dục phổ thông. Ảnh minh họa: Reuters.

Khác với việc sử dụng các công cụ AI phổ thông, Nga hướng tới xây dựng một mô hình chuyên biệt, phù hợp với chương trình và đặc thù của hệ thống giáo dục quốc gia. Công nghệ này được kỳ vọng trở thành nền tảng cho trợ lý AI hỗ trợ giáo viên xử lý nội dung học tập, phân tích thông tin và tổ chức quá trình giảng dạy hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh, việc ứng dụng AI trong giáo dục cần được triển khai thận trọng, bảo đảm tính chính xác về mặt học thuật và có sự kiểm chứng thông qua phản hồi của giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Theo ông, một trong những lợi ích quan trọng của AI là giúp giảm bớt các công việc hành chính, kỹ thuật, qua đó tạo thêm thời gian để giáo viên tập trung tương tác và hướng dẫn học sinh.

Bộ trưởng Giáo dục Nga Sergey Kravtsov khẳng định AI sẽ bổ trợ chứ không thay thế hệ thống giáo dục truyền thống và vai trò của giáo viên. Mục tiêu là nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời bảo đảm mọi học sinh, bất kể nơi sinh sống, đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Cùng với đó, hơn 250.000 giáo viên đã tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên môn “Trí tuệ nhân tạo trong công việc của giáo viên”.

Bên cạnh những cơ hội, việc đưa AI vào trường học cũng đặt ra yêu cầu về độ tin cậy của thông tin, đạo đức và an ninh mạng. Các chuyên gia đánh giá nền tảng đang được thử nghiệm có khả năng xử lý, phân tích và phân loại nội dung, song việc kiểm chứng thông tin vẫn cần được đặc biệt chú trọng. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Sberbank German Gref cho biết, mục tiêu là xây dựng một giải pháp AI có chủ quyền, an toàn và đáp ứng những yêu cầu riêng của hệ thống giáo dục Nga.

Việc phát triển mô hình AI chuyên biệt cho giáo dục cho thấy Nga đang hướng tới cách tiếp cận có hệ thống trong ứng dụng công nghệ mới: vừa khai thác lợi ích của trí tuệ nhân tạo, vừa bảo đảm an toàn, chất lượng tri thức và vai trò trung tâm của người thầy trong quá trình giáo dục.