Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine sau ngày 4/11

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp ba bên dự kiến sẽ được nối lại sau ngày Thống nhất dân tộc của Nga (4/11). Theo ông, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng bởi cuộc gặp chủ yếu mang tính chất thăm dò và khó có thể giải quyết được nhiều vấn đề ngay trong vòng tiếp xúc đầu tiên.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Ông cũng nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn cần được tiếp tục xây dựng, trong bối cảnh các bên đã không có những cuộc tiếp xúc về vấn đề Ukraine trong một thời gian dài. Về địa điểm tổ chức, ông Ushakov cho biết Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đang được xem xét làm nơi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc ba bên với sự tham gia của Nga, Mỹ và Ukraine. Theo ông Putin, mục tiêu của đàm phán là thảo luận về các thỏa thuận bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng, thay vì chỉ tạm dừng giao tranh trong một khoảng thời gian ngắn. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh cần xem xét vấn đề này trong tổng thể cấu trúc an ninh châu Âu.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga và Ukraine nhất trí nối lại đàm phán 3 bên với Mỹ nhờ nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong diễn biến gần đây, Nga và Ukraine ngày 23/10 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường. Dự kiến hai bên sẽ tiến hành ngừng bắn từ ngày 27/10.