Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ ngày 4/6, thời điểm được cho là phía Ukraine tiến hành phản công, họ đã phải chịu tổn thất lớn về người và các loại vũ khí.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (nguồn: rianovosti)

Ông lưu ý rằng, Tổng thống V.Putin, mặc dù khối lượng công việc dày đặc, vẫn nghe hai lần một ngày các báo cáo từ chỉ huy của Nhóm quân phối hợp, cũng như các chỉ huy cá nhân với các báo cáo chi tiết về tình hình hiện tại.

Bộ trưởng Shoigu tuyên bố, Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine.

"Lực lượng vũ trang Nga sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp hủy diệt tương tự chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine như biện pháp đáp trả”, Bộ trưởng Shoigu nói.

Ông nhấn mạnh, Nga cũng có bom chùm đang được sử dụng, "chúng hiệu quả hơn nhiều so với bom chùm của Mỹ, phạm vi hoạt động rộng hơn và đa dạng hơn". Tuy nhiên, nhận thấy mối đe dọa mà những vũ khí này gây ra cho dân thường, Moscow đã hạn chế sử dụng chúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Bộ chỉ huy của Nhóm lực lượng phối hợp trong khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt đang thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật bổ sung để bảo vệ nhân viên, thiết bị khỏi các yếu tố tấn công của bom, đạn chùm”.

Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết, “trong thời gian ngắn nhất có thể, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đã tăng cường sản xuất các loại vũ khí, khí tài đặc biệt cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”.

Theo ông, số lượng vũ khí và thiết bị được mua theo đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước đã tăng 1,8 lần kể từ tháng 3 năm ngoái và năm nay - hơn năm lần.

Trong năm 2023, do mở rộng năng lực sản xuất, số lượng đạn dược do ngành công nghiệp của Nga sản xuất đã tăng hơn 10 lần so với đầu năm ngoái.

Ngoài ra, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, các cơ quan tình báo ở Mỹ và các nước NATO khác theo dõi và phân tích cẩn thận kết quả công việc chiến đấu của quân đội Nga.

“Họ ghi nhận hiệu quả cao của các tuyến phòng thủ, bãi mìn, công việc chất lượng cao của quân đội Nga và máy bay tấn công trong việc thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu của kẻ thù bị phát hiện”. Đồng thời, sức bền của quân đội Nga và phản ứng nhanh chóng của các chỉ huy đối với những thay đổi của tình hình được chú ý.