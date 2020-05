Nga sẽ dỡ bỏ dần các hạn chế cho du lịch nội địa từ 1/6

Ngày 25/05, phát biểu tại cuộc họp về triển vọng khôi phục lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng Nga Đmitry Chernyshenko đã thông báo, chính phủ nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ theo từng giai đoạn các hạn chế cho du lịch nội địa từ 1/6. Trong điều kiện dịch Covid-19 còn phức tạp, người dân Nga được khuyến nghị tạm thời không đi du lịch nước ngoài, mà nên nghỉ ở trong nước.

(Ảnh minh họa: rianovosti)

Đối với người dân Nga, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là bắt đầu mùa hè, tức là vào tháng 6. Đi nghỉ ở đâu là câu hỏi đang được đặt ra. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp không chỉ ở Nga, mà nhiều nước trên thế giới, phát biểu tại cuộc họp về triển vọng khôi phục lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã kêu gọi người dân tạm thời không đi du lịch nước ngoài.



“Chúng tôi cho rằng nên hạn chế các chuyến đi du lịch nước ngoài. Cần phải loại trừ ngay cả khả năng nhỏ nhất tái nhập dịch bệnh vào Nga. Tôi khuyến nghị nên tính đến điều này khi lên kế hoạch cho các chuyến đi, sẽ tốt hơn và an toàn hơn khi đi nghỉ ở đất nước của mình, và từ ngày 1 tháng Sáu, các khu nghỉ dưỡng có giấy phép y tế sẽ khôi phục công việc của họ ở nhiều khu vực. Ở giai đoạn tiếp theo, với tình hình dịch tễ học thuận lợi, sẽ có thể nói về việc khởi động các khu nghỉ dưỡng ở dạng đầy đủ”- Thủ tướng Nga cho biết.

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, nhiệm vụ ưu tiên là khởi động an toàn và có kiểm soát ngành du lịch nội địa vào nửa đầu mùa hè. Từ ngày 01/06, chính phủ nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế một cách hệ thống và cẩn thận. Giai đoạn đầu tiên sẽ mở lại các khu nghỉ dưỡng có giấy phép y tế.

“Chính phủ đang nghiên cứu các quy tắc cho việc mở lại ngành công nghiệp du lịch: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, bãi biển, du lịch trên biển... Cho đến ngày 1/6, các khuyến nghị có liên quan do Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng và Cơ quan Du lịch chuẩn bị, sẽ được công bố, điều này sẽ cho phép ngành công nghiệp hiểu được các quy tắc mà theo đó họ sẽ vận hành trong thực tế mới và thời hạn mà họ có thể bắt đầu”- Phó Thủ tướng Chernyshenko nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, ngành du lịch nội địa của nước này đang chịu thiệt hại nặng nề do dịch Covid-19, doanh thu giảm từ 95-100% và các khoản thu nhập bị mất, theo đánh giá của Cơ quan Du lịch Liên bang là 1,5 nghìn tỷ Ruble, 2,5 triệu người tham gia vào ngành này có nguy cơ mất việc.

Còn người đứng đầu Cơ quan Du lịch Liên bang Nga Zarina Đoguzova thì cho rằng, khoảng 5 triệu người làm việc trong lĩnh vực này đang bị mất thu nhập. Do đó, Cơ quan này đang cùng với Bộ Phát triển Kinh tế, với sự hỗ trợ của chính phủ, đã chuẩn bị và đệ trình các đề xuất cho kế hoạch phục hồi kinh tế quốc gia-phần về du lịch, dành các biện pháp ưu tiên để hỗ trợ ngành du lịch và tiếp tục phát triển một cách có hệ thống. Đó là giảm gánh nặng thuế và hỗ trợ các nhà đầu tư, tăng nguồn nhân lực, số hóa, quảng bá và cải thiện sự an toàn của du lịch, bởi vì chủ đề an toàn du lịch chắc chắn sẽ đóng một vai trò lớn trong tương lai của ngành này./.