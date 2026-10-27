Nga tăng cường an ninh, sẵn sàng đón 50 quốc gia châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi lần thứ ba sẽ diễn ra tại Moscow trong hai ngày 28–29/10, với sự tham dự của đại diện khoảng 50 quốc gia châu Phi. Nga đang hoàn tất công tác chuẩn bị và tăng cường các biện pháp an ninh.

Thông báo của Điện Kremlin ngày 26/10 cho biết, hội nghị do Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye, Chủ tịch Liên minh châu Phi, đồng chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ và nhân đạo.

Theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN, hàng rào an ninh đã được dựng tại một số tuyến đường quanh Điện Kremlin, khu vực khách sạn nơi các quan khách lưu trú và tòa nhà Duma Quốc gia Nga. Cảnh sát được bố trí trên các tuyến đường, trong khi các cơ sở phục vụ truyền hình trực tiếp và hệ thống biển chỉ dẫn dành cho đại biểu đã được lắp đặt.

Hàng rào an ninh được dựng tại một số tuyến đường quanh Điện Kremlin (Ảnh: MSK1.RU)

Bộ Phát triển số Nga cũng thông báo có thể hạn chế internet di động trong phạm vi Vành đai giao thông số 3 của Moscow vào ngày 27 và 28/10 nhằm bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh các nước xuất khẩu khí đốt và Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi.

Theo kế hoạch, ngày 28/10, Tổng thống Nga và Tổng thống Burundi sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế và Nhân đạo Nga – châu Phi, với khoảng 4.000 đại biểu được mời tham dự. Ngày 29/10, hội nghị thượng đỉnh chính thức diễn ra tại Điện Kremlin. Các bên dự kiến thông qua ba văn kiện quan trọng về hợp tác Nga – châu Phi, kế hoạch hành động giai đoạn 2027–2029 và hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dân sự, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận song phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp lãnh đạo các tổ chức khu vực châu Phi và tiến hành nhiều cuộc hội đàm song phương với các nhà lãnh đạo tham dự. Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, tổng số cuộc gặp song phương của ông Putin trong những ngày diễn ra hội nghị và các hoạt động liên quan có thể lên tới 24 cuộc.

Về hợp tác kinh tế, ông Ushakov cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước châu Phi năm 2025 vượt 27 tỷ USD, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2023. Nga coi các quốc gia châu Phi là đối tác quan trọng trong thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng chủ quyền. Hội nghị lần này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác giữa hai bên.