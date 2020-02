Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova hôm qua (26/02) tuyên bố, từ ngày mai (28/02), Nga sẽ ngừng cấp visa cho các công dân Iran, ngoại trừ các trường hợp nhân đạo và công việc, còn từ ngày 01/03 sẽ dừng kết nối hàng không với Hàn quốc, ngoài các chuyến bay của các hãng Aeroflot và Avrora.

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo Phó thủ tướng Nga Tachiana Golikova, các biện pháp được áp dụng do gia tăng dịch bệnh Covid-19, đang được ghi nhận ở Iran và Hàn Quốc. Bà nhấn mạnh rằng, việc lây lan virus corona mới (SARS-CoV-2) cũng đã được ghi nhận ở Italy, nhưng do nước này thuộc Liên minh Châu Âu nên khó tiến hành hạn chế về hàng không. Do vậy, không có kế hoạch dừng kết nối hàng không với Italia, nhưng chính phủ Nga đề nghị công dân tiết chế các chuyến đi đến nước này.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova đã thông báo rằng, các hạn chế về đường bộ ở khu vực biên giới với Trung Quốc và hàng không sẽ kéo dài thêm một tháng.

Bà cũng cho biết, các nhà khoa học Nga đã phát triển được 5 nguyên mẫu vaccine chống dịch Covid-19, nhưng việc nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu. Các nhà khoa học đang làm việc rất chặt chẽ. Khi nào có kết quả cụ thể hơn, Nga sẽ thông báo.

Dịch Covid-19 bùng phát bắt đầu vào tháng 12/2019 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo số liệu của WHO, đến ngày 26/02 đã có gần 81.000 trường hợp mắc bệnh ở 33 nước trên thế giới, 96,5% trong số đó là ở Trung Quốc./.