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Nga thông báo phá hủy hàng trăm UAV và tập kích hạ tầng quân sự Ukraine

Chủ Nhật, 19:57, 21/06/2026
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VOV.VN - Sáng 21/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 483 máy bay không người lái và 8 quả bom dẫn đường của Ukraine. Đồng thời, Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 4 tàu không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực phía tây nam Biển Đen.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng không quân tác chiến, máy bay không người lái tấn công, binh chủng tên lửa và pháo binh Nga đã tiến hành các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ucraina, gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và vận tải và các kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine.

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Một sở chỉ huy bên trong Hệ thống tên lửa phòng không Nga (Ảnh: Ria Novosti)

Thông báo cũng cho biết, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều trung tâm hậu cần, xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái tầm xa, địa điểm lưu trữ thiết bị, cũng như nơi triển khai tạm thời lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 khu vực.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát 12 cứ điểm và giải phóng 53 tòa nhà tại Krasny Liman, đồng thời tiêu diệt hơn 30 tay súng, một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, một xe bán tải và 4 hệ thống robot mặt đất.

Tên lửa Iskander của Nga phá hủy bệ phóng tên lửa Neptune của Ukraine. RT.jpg

Thời sự quốc tế sáng 21/6: Loạt bom Nga đánh cắt hậu cần quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video hàng loạt mục tiêu của Ukraine bị phá hủy do đòn không kích của các kíp điều khiển cường kích Su-34 thực hiện. Ba quả bom FAB-500 được gắn bộ dẫn đường UMPK đã đánh trúng cây cầu đóng vai trò như một trong những tuyến hậu cần của các lực lượng Ukraine tại tỉnh Sumy.

Thu Hà/VOV-Moscow
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