Nga thúc đẩy chính sách khí hậu gắn với lợi ích kinh tế tại COP31

Trả lời phỏng vấn báo chí tại COP31, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhấn mạnh nguyên tắc trung lập công nghệ, theo đó mỗi quốc gia cần được quyền lựa chọn giải pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện thực tế. Nước này ủng hộ phát triển đa dạng các nguồn năng lượng, từ điện hạt nhân, khí tự nhiên, thủy điện đến năng lượng tái tạo. Đồng thời, quá trình chuyển dịch năng lượng cần bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì sức cạnh tranh của nền kinh tế.

COP31 khai mạc ngày 9/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: The Guardian)

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga cho biết, nước này phản đối Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng cơ chế này mang tính phân biệt đối xử và gây bất lợi cho hàng hóa nhập khẩu. Một ưu tiên khác của Nga là tăng cường phối hợp giữa các nước BRICS trong đàm phán khí hậu, phát triển thị trường carbon và tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế.

Theo Bộ trưởng Maxim Reshetnikov, Nga đang hoàn thiện hệ thống giám sát dấu chân carbon sản phẩm, dự kiến tiến hành tính toán thử nghiệm trong nửa cuối năm 2027 và hoàn thành xây dựng các tiêu chuẩn liên quan vào năm 2028.

Thông qua hội nghị COP31, Nga tiếp tục thúc đẩy quan điểm chính sách khí hậu cần dựa trên các giải pháp công nghệ khả thi, hài hòa mục tiêu giảm phát thải với phát triển kinh tế và lợi ích quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị, gian triển lãm của Nga với chủ đề “Nga - vùng lãnh thổ của các giải pháp khí hậu: 17 mục tiêu phát triển bền vững trong 11 ngày”. giới thiệu các giải pháp về năng lượng phát thải thấp, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.