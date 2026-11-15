Nga tiết lộ động thái của châu Âu liên quan đến đàm phán Ukraine

Trả lời hãng thông tấn TASS ngày 14/11 về việc liệu các đại diện đàm phán của châu Âu đã tìm cách thiết lập liên lạc với phía Nga hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Chưa. Đến nay vẫn chưa có”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 13/11, hãng thông tấn AFP đưa tin phái đoàn đàm phán của châu Âu dự kiến bao gồm đại diện Ủy ban châu Âu (EC), Hội đồng châu Âu, cùng các nước Đức, Pháp, Italy và Ba Lan. Anh, dù không phải là thành viên Liên minh châu Âu (EU), cũng sẽ tham gia phái đoàn này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và các đồng minh của Washington ở châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngày 14/11, ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, cho biết Mỹ đang tập trung tạo điều kiện để Moscow và các đối tác châu Âu tiến hành đối thoại trực tiếp, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo.

“Trọng tâm của chúng tôi hiện nay là tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo”, ông Kushner viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Kushner, Tổng thống Trump cho rằng một nền hòa bình lâu dài đòi hỏi phải có những bảo đảm an ninh đáng tin cậy dành cho Ukraine, cùng các cơ chế an ninh hậu xung đột được xây dựng cụ thể, có khả năng triển khai trên thực tế nhằm giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh.