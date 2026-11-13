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Nga tiết lộ nội dung cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump

Thứ Sáu, 06:30, 13/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao sự quan tâm và những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục thảo luận vấn đề này bên lề Tuần lễ cấp cao APEC ở Trung Quốc.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 12/11 cho biết, trong cuộc hội đàm với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã đánh giá cao sự quan tâm trực tiếp của người đồng cấp Mỹ đối với tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin ghi nhận những nỗ lực kiên trì và quyết liệt của chính quyền Mỹ hiện nay nhằm đạt được một giải pháp thực sự lâu dài cho cuộc xung đột.

“Tổng thống Donald Trump đặc biệt quan tâm và trực tiếp thúc đẩy việc giải quyết vấn đề này”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Trợ lý Tổng thống Nga cũng cho biết, ông Putin và ông Trump dự kiến tiếp tục thảo luận về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine trong cuộc gặp song phương bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

 “Toàn bộ các vấn đề liên quan đến tiến trình giải quyết xung đột sẽ tiếp tục được thảo luận trong cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Tổng thống Trump tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến”, ông Ushakov nói.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Điện Kremlin cũng kỳ vọng các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc tại hội nghị sắp tới sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình quốc tế.

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này sẽ có tác động tích cực đến tình hình toàn cầu”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Theo phía Nga, việc duy trì đối thoại cấp cao giữa Moscow và Washington không chỉ có ý nghĩa đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine mà còn được kỳ vọng góp phần cải thiện tình hình quốc tế.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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