Ngày 20/11, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại biện lâm thời Estonia tại Moscow để phản đối quyết định đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu đường bộ trên biên giới với Nga kể từ ngày 1/12 của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho biết, Nga coi động thái của Estonia là bước đi không thân thiện, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước và toàn khu vực Baltic.

Nga bác bỏ những cáo buộc của Estonia liên quan đến vụ việc tại công ty Threod Systems, cho rằng đây là cái cớ thiếu căn cứ nhằm gia tăng đối đầu với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích Estonia đưa ra quyết định mà không tham vấn trước với nước này, đồng thời cảnh báo những tác động tiêu cực đối với kinh tế và đời sống xã hội, đặc biệt tại các khu vực biên giới của Estonia, cũng như quyền lợi của cộng đồng người Nga sinh sống tại đây. Phía Nga tuyên bố bảo lưu khả năng tiến hành các biện pháp đáp trả về chính trị và ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova (Ảnh : Bộ Ngoại giao Nga)

Trước đó, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết, biện pháp đóng cửa được áp dụng tại 5 điểm qua lại biên giới, gồm Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa và Saatse.

Sau 6 tháng, Chính phủ Estonia sẽ đánh giá lại sự cần thiết của các biện pháp hạn chế vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Theo phía Estonia, quyết định được đưa ra trước những hoạt động mà nước này cho là mang tính thù địch từ phía Nga, trong đó có các vụ việc nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Vụ việc mới nhất là âm mưu phóng hỏa ngày 13/11 nhằm vào công ty Threod Systems, doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Estonia cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Nga có liên quan đến vụ việc.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết, quyết định chỉ áp dụng đối với việc đi lại của người dân và phương tiện qua các cửa khẩu đường bộ, không đặt thêm hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt. Hoạt động vận tải đường sắt vẫn được duy trì theo các quy định hiện hành và dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan hải quan.