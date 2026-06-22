Nga tưởng niệm 85 năm mở đầu Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Tưởng niệm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh trong Vườn Alexandrovsky tại Moscow ngày 22/6. Tổng thống Putin đồng thời đặt hoa tại các Đài tưởng niệm những thành phố anh hùng và bia tưởng niệm các đô thị được phong tặng danh hiệu “Thành phố vinh quang quân sự”.

Hàng nghìn người dân tham gia sự kiện “Ngọn nến tưởng niệm” tại Bảo tàng Chiến thắng ở Moscow. Ảnh: Ria Novosti.

Cùng thời điểm, hoạt động “Ca trực ký ức - Ngọn lửa vĩnh cửu” diễn ra từ rạng sáng, sau khi giọng đọc lịch sử của Yuri Levitan vang lên đúng 4h sáng, thời khắc chiến tranh bắt đầu. Hơn 3.500 người dân và đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân.

Tại thành phố Saint Petersburg, bên Tượng đài Các chiến sĩ bảo vệ Leningrad, người dân thắp nến xếp dòng chữ “Nhớ 1941”, trong không gian biểu tượng vòng phong tỏa bị phá vỡ. Lễ tưởng niệm khép lại bằng phút mặc niệm và đặt hoa.

Ở thành phố Rostov trên sông Đông, các tình nguyện viên xếp hàng nghìn ngọn nến thành dòng chữ “Nhớ các anh hùng” tại khuôn viên nhà thờ chính của Quân khu miền Nam, nhấn mạnh ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử.

Tại Ulan-Ude, thủ phủ Cộng hòa Buryatia, buổi lễ “Ngọn nến ký ức” được tổ chức trang nghiêm tại Đài Chiến thắng với nghi thức mặc niệm và bắn súng danh dự tưởng niệm các liệt sĩ.

Còn tại Kamchatka, chiến dịch “Những bức tranh lửa chiến tranh” tái hiện bản đồ ký ức bằng 8.000 ngọn nến, tiếp nối chuỗi hoạt động tưởng niệm diễn ra suốt ngày 22/6 trên toàn nước Nga.